اعضای تیم ملی فوتبال ایران وارد مکزیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «bfmtv» مکزیک، تیم ملی فوتبال ایران در حالی وارد خاک مکزیک شد که تنش‌ها با ایالات متحده و عدم صدور ویزا برای همه اعضای کاروان همچنان ادامه دارد؛ کشوری که قرار است میزبان بخش‌هایی از رقابت‌های جام جهانی باشد.

کاروان «تیم ملی» ایران روز یکشنبه در فرودگاه تیخوانا فرود آمد تا کمپ اصلی خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ در این شهر مستقر کند؛ رقابت‌هایی که به دلیل جنگ و تنش با آمریکا، با پیچیدگی‌های دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای همراه شده است و برخی اعضای کادر فنی هنوز اجازه ورود به خاک آمریکا را دریافت نکرده‌اند.

هواپیمای تیم ملی ایران حدود ساعت ۵ صبح به وقت محلی در فرودگاه تیخوانا به زمین نشست. پس از ماه‌ها ابهام درباره حضور این تیم در جام جهانی، حالا ایران در مرکز یک پرونده دیپلماتیک در این تورنمنت قرار گرفته است؛ چراکه تاکنون هیچ تیمی در تاریخ جام جهانی در شرایط جنگی با یکی از کشورهای میزبان حضور نداشته است.

ایران اکنون در یکی از هتل‌های بزرگ تیخوانا مستقر می‌شود تا تمرینات خود را آغاز کرده و با اختلاف ساعت نیز تطبیق پیدا کند. همچنین مسئولان تیم باید آخرین مسائل لجستیکی و وضعیت ویزاهای آمریکا را مشخص کنند. در حال حاضر، ورود برخی مدیران و اعضای کادر به خاک آمریکا رد شده است.

فدراسیون فوتبال ایران همچنین باید با فیفا درباره جزئیات برنامه مسابقات به جمع‌بندی برسد. برخی منابع می‌گویند آمریکا مخالف حضور ایرانی‌ها برای تمرین و حتی برگزاری نشست‌های خبری پیش از بازی در خاک این کشور است؛ موضوعی که فیفا باید هرچه سریع‌تر آن را روشن کند. در همین حال، مکزیک بدون محدودیت میزبان کاروان ایران است.

در نهایت، تصویری که بسیاری از رسانه‌ها منتظر آن هستند و می‌تواند آغاز رسمی جام جهانی را رقم بزند، مربوط به ورود تیم ملی ایران به خاک آمریکا در روزهای ۱۴ یا ۱۵ ژوئن خواهد بود؛ تصویری که تاریخی توصیف شده است.