به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، حفاظت از محیطزیست تنها یک مسئولیت و سرمایهگذاری اجتماعی نیست، بلکه بخشی از رویکرد توسعه پایدار و آیندهنگر ایرانسل به شمار میرود. در دنیایی که رشد فناوری و افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال، مصرف انرژی و استفاده از منابع را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده، توجه به آثار زیستمحیطی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
ایرانسل، با درک این ضرورت، تلاش دارد همزمان با توسعه زیرساختهای ارتباطی و گسترش دسترسی به خدمات دیجیتال، اثرات زیستمحیطی فعالیتهای خود را مدیریت کرده و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهینهسازی مصرف انرژی و اجرای پروژههای مبتنی بر پایداری، نقش خود را در حفاظت از محیطزیست و مقابله با چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی ایفا کند. در واقع توسعه دیجیتال، زمانی ارزشمند و ماندگار است که در کنار رشد اقتصادی و فناوری، به حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی نسلهای آینده کمک کند.
روند تغییرات انتشار کربن در مقایسه با توسعه شبکه ایرانسل
با توجه به جدیدترین گزارش پایداری ایرانسل مربوط به سال ۱۴۰۳، که بهمنماه سال گذشته (۱۴۰۴) منتشر شد، در سال ۱۴۰۳، تعداد سایتهای ارتباطی ایرانسل به ۱۹ هزار و ۴۳۲ سایت، در سراسر کشور رسید. این در حالی است که در همین سال، تعداد سایتهای شبکه هفت درصد، مصرف دیتا ۲۱ درصد و تعداد مشترکان چهار درصد رشد داشته است، اما خالص انتشار کربن ایرانسل، تنها دو درصد افزایش یافته است.
این روند، نشان میدهد که توسعه شبکه و پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکان، لزوماً به افزایش متناسب آثار زیستمحیطی منجر نشده و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری شبکه و بهکارگیری فناوریهای نوین، نقش مؤثری در کنترل انتشار گازهای گلخانهای داشته است.
شاخصهای شدت انتشار کربن نیز این موضوع را تأیید میکنند، بهطوریکه در سال ۱۴۰۳، انتشار کربن به ازای مصرف داده ۱۵ درصد، به ازای هر سایت پنج درصد و به ازای هر مشترک دو درصد، کاهش یافته است.
ایرانسل، در سالهای اخیر با اجرای راهکارهای هوشمند مدیریت مصرف انرژی در سایتهای ارتباطی، بهینهسازی مصرف برق در مراکز داده، ارتقای بهرهوری تجهیزات شبکه و توسعه خدمات دیجیتال، تلاش کرده همزمان با گسترش زیرساختهای ارتباطی، اثرات محیطزیستی فعالیتهای خود را مدیریت کند.
بررسی روند چهار سال گذشته اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، نشان میدهد در حالی که تعداد سایتهای شبکه، هر سال بین ۶ تا ۸ درصد افزایش یافته، نرخ رشد انتشار کربن در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. موضوعی که بیانگر اثربخشی رویکردهای مبتنی بر پایداری و ESG در توسعه شبکه ایرانسل است.
مدیریت انرژی و کاهش انتشار کربن
عمدهترین منبع انرژی مصرفی ایرانسل، مصرف انرژی برق در سایتهای BTS شبکه ارتباطی است. این نوع از انرژی، در «محدوده ۲» انتشار گازهای گلخانهای قرار دارد. استراتژی ایرانسل در این حوزه، با تمرکز بر تعیین اهداف و شاخصهای کلیدی عملکرد در زمینه کاهش و مدیریت انتشار کربن، اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی در شبکه و فرایندهای عملیاتی و همچنین مطالعه و طراحی پروژههای جبران کربن دنبال میشود. این رویکرد، به ایرانسل امکان میدهد تا همزمان با توسعه زیرساختهای ارتباطی، تعهدات محیطزیستی خود را محقق کرده و نقش مؤثری در کاهش آثار تغییرات اقلیمی ایفا کند.
اقدامات زیستمحیطی
اولین ارائهدهنده اینترنت نسل پنج و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، احداث، بازسازی و هوشمندسازی مدارس در طرحهای سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، با اجرای طرحهای زیستمحیطی و حفاظت از گونههای جانوری از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده که مسئولیتپذیری خود را بهعنوان یک کسبوکار پایدار، در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال میکند. ایرانسل با اجرای پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در بام مدارس مناطق مختلف کشور، گامی در جهت توانمندسازی، تولید انرژی پاک و درآمدزایی برای مدارس مناطق محروم برداشته است.
ایرانسل با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب مسئولیتپذیری و سرمایهگذاری در مسائل محیطزیستی، اقدامات گستردهای از جمله مدیریت انتشار کربن، پروژههای جبران کربن مانند پروژههای کاشت و نگهداری بیش از ۲۷هزار اصله نهال، اجرای پویش حذف قبض کاغذی مشترکان دائمی، همراهی در مهار آتشسوزیهای زاگرس انجام داده است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در سالهای گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران و طی پنج سال متوالی، « گزارش پایداری کسبوکار» را منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار ایرانسل و مروری بر تلاشها، دستاوردها و چالشهای ایرانسل در پایش و مدیریت شاخصهای پایداری کسبوکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخصها در موضوع «کسبوکار مسئولانه» به شمار میرود. ایرانسل، همسو با رویکردهای نوین مدیریت کسبوکار در جهان، از چارچوب سنتی «مسئولیت اجتماعی شرکتی» فراتر رفته و تمرکز خود را بر «پایداری کسبوکار» معطوف کرده است. بر این اساس، اولویت اصلی ایرانسل انجام مسئولانه مأموریت سازمان و پاسخگویی شفاف و متعهدانه به تمامی ذینفعان است. علاوهبر این، ایرانسل با هدف مشارکت در توسعه و آبادانی کشور و کاهش محرومیتها، با طراحی و اجرای پروژههای «سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی»، نقش فعالی در تقویت مسیر توسعه پایدار کشور ایفا میکند.
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