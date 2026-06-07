تاکید افشین بر ورود فناوری به حوزه‌ فرهنگی و اندیشه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت علمی ریاستجمهوری، روز گذشته ۱۶ خردادماه با هدف گسترش تعاملات علمی در محل این پژوهشگاه برگزار شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور طی سخنانی در این نشست، با تأکید بر اهمیت ورود فناوری به حوزههای فرهنگی و اندیشه اسلامی اظهار کرد: ورود پژوهشگاههای فعال در حوزه فرهنگی و اندیشه اسلامی به موضوع علم و فناوری، بسیار ارزشمند است. تفاوت ما با بسیاری از کشورهای دیگر در این است که فناوری در آن کشورها به میان مردم رفته، اما در کشور ما هنوز تا حد زیادی در سطح نخبگان باقی مانده است. تا زمانی که فناوری به سطح عمومی جامعه وارد نشود، رشد اصیل و پایدار نخواهد داشت.
وی همچنین تعریف پنج موضوع مشخص و اولویتدار را پیشنهاد داد و گفت: نباید سراغ پروژههای بسیار بزرگ و پراکنده رفت. بهتر است چند موضوع مشخص انتخاب کنیم که هم نیاز کشور باشد و هم امکان دستیابی به نتایج ملموس در آنها وجود داشته باشد.
رصد فناوری با تکیه بر هوش مصنوعی
معاون علمی رییسجمهور یکی از این موضوعات را «رصد فناوری» عنوان کرد و افزود: از وظایف مهم پژوهشگاه و اندیشکده میتواند ایجاد یک نظام هوشمند رصد علم و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
این مقام مسئول اذعان کرد: امروز مشکل اصلی ما زبانهای برنامهنویسی نیست، بلکه دادههایی است که هنوز نتوانستهایم بهدرستی جمعآوری و سازماندهی کنیم. جمعآوری دادههای داخلی و خارجی یکی از اولویتهای جدی ماست و انتظار داریم این موضوع بهصورت مستمر مطالبه و پیگیری شود.
تبدیل مالکیت فکری باید به ثروت ملی
افشین در ادامه به موضوع مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: این موضوع در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. باید بررسی شود که آیا اصلاحات قانونی نیاز دارد یا خیر و در صورت لزوم از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده کنیم.
این مقام مسئول تأکید کرد: مالکیت فکری یک سرمایه و ثروت ملی برای کشور محسوب میشود که اگر بدون برنامه و سازوکار مناسب مدیریت شود، میتواند به آسیب تبدیل شود.
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ثبت اختراع و پتنت، بیان کرد: در برخی موارد این موضوع به مسیری برای کسب امتیازات پژوهشی یا حتی خرید و فروش امتیاز تبدیل شده است؛ در حالی که باید به سمت تبدیل مالکیت فکری به ثروت و ارزش اقتصادی حرکت کنیم.
او از پژوهشگاه خواست موضوع مالکیت معنوی را بهعنوان پروژهای مشترک با معاونت علمی دنبال کند و گفت: اثرات این موضوع کاملاً بیننسلی است و میتواند برای نسلهای آینده کشور دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد.
فناوریهای نوین در خدمت سلامت معنوی
افشین همچنین به موضوع سلامت معنوی پرداخت و اظهار کرد: سلامت تنها به جنبه جسمی محدود نمیشود و سلامت روحی و معنوی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با استفاده از فناوریهای نوین و ایدههای جدید میتوان اقدامات مؤثری در این حوزه انجام داد و این موضوع ظرفیت بالایی برای کار و پژوهش دارد.
ضرورت تحول در دیپلماسی علمی و فناورانه
معاون علمی رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تحول در روابط بینالملل پس از جنگ اظهار داشت: در آینده نیاز داریم روابط بینالمللی کشور را تقویت و متحول کنیم. در بسیاری از موارد، همکاریهای بینالمللی را بدون آمادهسازی فرهنگی لازم در سطح جامعه دنبال کردهایم.
«فقر فناوری» چالش جدید توسعه جهانی
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مفهوم «فقر فناوری» اظهار داشت: در گذشته شکاف ثروت میان کشورها مطرح بود، اما امروز شکاف فناوری در حال شکلگیری است که حتی از شکاف اقتصادی نیز خطرناکتر است. راهکار کاهش این شکاف، ارزانسازی فناوری و توسعه همکاریهای مشترک فناورانه میان کشورهاست.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است در یک بازه زمانی مشخص، جلسات مشترکی با سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و ستادهای معاونت علمی برگزار شود تا موضوعات مطرحشده بهصورت عملیاتی و هدفمند پیگیری و به نتایج مشخص برای کشور منجر شود.
نظر شما