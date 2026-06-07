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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

افزایش سقف وام ودیعه مسکن مستأجران در چهارمحال و بختیاری

افزایش سقف وام ودیعه مسکن مستأجران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به دستورالعمل‌های جدید وزارت راه و شهرسازی، از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران در سال جاری خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سقف وام ودیعه مسکن در سال جاری با توجه به محل سکونت متقاضیان متفاوت است؛ به‌طوری که در شهرکرد مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرستان‌ها ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات تصریح کرد: متقاضیان باید متاهل و سرپرست خانوار باشند، همچنین برای متقاضیان مجرد، شرط سنی بالای ۳۵ سال برای خانم‌ها و بالای ۴۵ سال برای آقایان تعیین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: شرط اصلی برای دریافت این وام، داشتن اجاره‌نامه رسمی یا ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات (سامانه خودنویس) و دریافت کد رهگیری است.

حسینی ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد بوده و بازپرداخت آن در بازه زمانی ۶۰ ماهه (۵ سال) برنامه‌ریزی شده است.

وی عنوان داشت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی https://saman.mrud.ir/اقدام به ثبت‌نام نمایند و متقاضیان پس از تأیید اولیه در سامانه، جهت تشکیل پرونده به شعب بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6852508

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