ظرفیت برق به ۱۰۰ هزار مگاوات رسید؛ بازسازی نیروگاه ها آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق کشور، امروز یکشنبه در نشست خبری وزارت نیرو با اشاره به عبور ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود خسارات واردشده به زیرساخت‌های صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بخش قابل توجهی از ظرفیت آسیب‌دیده به مدار بازگشته و برنامه بازسازی سایر بخش‌ها نیز در حال اجراست.

وی با تبریک دستیابی صنعت برق به ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات، اظهار کرد: این ظرفیت شامل نیروگاه‌های حرارتی، تجدیدپذیر، برق‌آبی، اتمی و مقیاس کوچک است و نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های برق کشور محسوب می‌شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به خسارات واردشده به صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در این دوره بیش از ۷ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور آسیب دید که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن دچار آسیب جدی شد. تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت به شبکه بازگشته و مابقی نیز طبق برنامه در حال بازسازی است و به تدریج وارد مدار تولید خواهد شد.

رجبی مشهدی افزود: همچنین حدود ۲ هزار نقطه از شبکه برق کشور آسیب دید که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی بخش عمده آن بازسازی شد و تنها بخشی از عملیات بازسازی به دلیل حفظ پایداری شبکه به پس از پیک تابستان موکول شده است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق در شرایط بحرانی اظهار داشت: در جریان این حوادث، هشت نفر از کارکنان صنعت برق به شهادت رسیدند. با این حال همه تلاش ما این بود که مردم کمترین تأثیر را از این آسیب‌ها احساس کنند و به همین دلیل متوسط خاموشی‌ها کمتر از یک ساعت بود که این موضوع مرهون تلاش تکنسین‌ها، سیمبانان و نیروهای عملیاتی صنعت برق است.

سخنگوی صنعت برق کشور درباره برنامه‌های عبور از اوج مصرف تابستان امسال گفت: برنامه‌ریزی شده است ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود؛ رقمی که دو برابر متوسط افزایش ظرفیت در سال‌های گذشته است. سال گذشته حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شد اما امسال به دلیل شرایط خاص و نیاز شبکه، این میزان به ۹ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی ادامه داد: بخشی از نیروگاه‌های در حال احداث که در جریان جنگ آسیب دیدند از دسترس خارج شدند، اما با اجرای برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی می‌شود تراز تولید و مصرف برق کشور در اوج بار امسال حدود ۶ هزار مگاوات بهبود یابد.

رجبی مشهدی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور که در ابتدای دولت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، اکنون به ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است. هدف‌گذاری شده این رقم تا پیک تابستان به ۷ هزار مگاوات و تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد که مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه است.

وی همچنین از بهبود وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی خبر داد و گفت: سال گذشته به دلیل محدودیت منابع آبی، ظرفیت تولید عملی برق‌آبی کشور حدود ۵ هزار مگاوات بود اما امسال این رقم به ۷ هزار مگاوات رسیده و برای ماه‌های تیر و مرداد نیز ذخایر مناسبی در اختیار داریم. پیش‌بینی می‌شود تولید برق‌آبی در تابستان امسال بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد و حتی امکان بهره‌برداری از حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت برق‌آبی نیز فراهم شود.

معاون وزیر نیرو درباره وضعیت نیروگاه‌های حرارتی نیز اظهار کرد: امسال ۳ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده خواهد شد که تاکنون یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات آن محقق شده و مابقی نیز تا اوج بار تابستان وارد مدار خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی نیروگاه‌ها گفت: بیش از ۱۲۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت که ۹۹ درصد آن تاکنون انجام شده است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش یافته است، گفت: این روند از طریق توسعه کنتورهای هوشمند، مدیریت مشترکان پرمصرف، مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز دنبال می‌شود.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های شبکه انتقال و فوق توزیع خبر داد و گفت: در سال جاری یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع احداث شده، ۷ هزار و ۵۰۰ مگاولت‌آمپر به ظرفیت پست‌ها افزوده شده و ۴۵۰ مگابار نیز به ظرفیت خازنی شبکه اضافه شده است که نقش مهمی در کاهش افت ولتاژ و پایداری شبکه دارد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به تأمین برق صنایع اظهار کرد: میزان برق تحویلی به صنایع کشور از جمله فولاد و پتروشیمی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است. همچنین برق تحویلی به صنایع پتروشیمی تا ۹ برابر افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل آسیب‌دیدگی نیروگاه‌های اختصاصی این واحدها در جریان جنگ تحمیلی اخیر بوده است.

وی از رشد معاملات برق در بورس انرژی نیز خبر داد و گفت: عرضه برق در تابلوهای آزاد و سبز بورس انرژی نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته و به حدود یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیده است تا صنایع بتوانند نیاز مازاد خود را از این مسیر تأمین کنند.

رجبی مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت مصرف در بخش اداری اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند. همچنین به ادارات ابلاغ شده است یک ساعت پیش از پایان زمان کاری، سامانه‌های سرمایشی را خاموش کنند. ادارات پرمصرف ابتدا اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تداوم تخلف، پس از سه مرحله تذکر، برق آنها قطع و اسامی آنها نیز اعلام عمومی خواهد شد.

وی همچنین از مشوق‌های جدید برای مشترکان خانگی خبر داد و گفت: مشترکانی که مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند، تا ۳۰ درصد تخفیف در قبوض برق دریافت خواهند کرد. همچنین نصب نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی و استفاده از سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی نیز مشوق‌های بیشتری برای کاهش هزینه برق خانوارها به همراه خواهد داشت.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو درباره توسعه انرژی خورشیدی کشور نیز اظهار کرد: تاکنون حدود یک میلیارد دلار برای واردات تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است اما برای دستیابی به هدف ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تا پایان سال، به حدود ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.