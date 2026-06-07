به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری در عید غدیر، با برپایی موکب و استیج در پیادهروی خانوادگی شهرکرد، بیش از ۶ ساعت برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و شاد را برای شهروندان تدارک دید. توزیع ۲ هزار بستنی و هزار ساندویچ، اجرای راوی ملی، مدیحهسرایی، موسیقی محلی بختیاری، طنز، نقاشی صورت، توزیع بادکنک و برنامههای ویژه کودک از جمله اقدامات این موکب پرشور بود.
همزمان با عید سعید غدیر خم، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان با برپایی موکب و استیج «سفیران آرامش جادهها» در مسیر پیادهروی خانوادگی و جشن خانوادگی شهرکرد، میزبان صدها خانواده غدیری بود.
بهزاد عظیمی، مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقبال بینظیر مردم از این موکب، اظهار کرد: ما در عید غدیر امسال، موکب و استیج راهداری را به مدت ۶ ساعت در مسیر پیادهروی خانوادگی برپا کردیم. هدف ما این بود که نشان دهیم راهداران فقط در جاده و برای ایمنی تردد نیستند، بلکه در شادیهای ملی و مذهبی نیز در کنار مردم هستند.
وی با تشریح جزئیات برنامهها افزود: در بخش استیج، راوی ملی به روایت حماسه غدیر پرداخت، مدیحهسرایان اهل بیت (ع) فضای جشن را عطرآگین کردند و گروه موسیقی محلی بختیاری با نوای دهل و سرنا، حال و هوای آیینی و اصیل به برنامه بخشید. همچنین بخش طنز با استقبال پرشور جوانان و خانوادهها مواجه شد.
عظیمی به برنامههای موکب نیز اشاره کرد و گفت: در موکب سفیران آرامش جادهها، ۲ هزار بستنی و هزار ساندویچ به نیت مولا علی (ع) بین مردم توزیع شد. همچنین غرفه نقاشی صورت با تم غدیری، توزیع بادکنک میان کودکان، برنامههای ویژه کودک و ایستگاههای فرهنگی مذهبی از دیگر بخشهای این موکب ۶ ساعته بود که لحظات شاد و بهیادماندنی را برای خانوادهها رقم زد.
مدیر روابط عمومی راهداری استان در پایان خاطرنشان کرد: غدیر مسیر ولایت است و ما سفیران آرامش جادهها، خدمت به مردم در این مسیر را افتخار خود میدانیم.
گفتنی است موکب و استیج راهداری چهارمحال و بختیاری یکی از پُراستقبالترین غرفههای پیادهروی خانوادگی عید غدیر در شهرکرد بود.
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