نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی در آستانه محرم تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با قدردانی از برگزاری باشکوه مراسم کیلومتری غدیر در استان اظهار کرد: این مراسم با حضور گسترده مردم و تلاش مجموعه دستگاهها و نیروهای مردمی به خوبی برگزار شد که جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به موضوع ذخیرهسازی گندم در استان افزود: پیگیری جدی برای تحقق سهم ۳۰ هزار تنی ذخیرهسازی گندم در خراسان جنوبی باید در دستور کار قرار گیرد و مطالبات گندمکاران نیز با جدیت از طریق دستگاههای مربوطه دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی به مردم در حوزه بازار بیان کرد: اطلاعرسانی دقیق و مناسب درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی باید از طریق رسانهها، فضای مجازی و حتی مساجد انجام شود تا نگرانیهای مردم کاهش یابد.
هاشمی با اشاره به ضرورت تشدید نظارتها بر بازار گفت: نظارتها باید افزایش یابد و دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کنند، چرا که تأمین نیازهای اساسی مردم به ویژه در حوزه نان، مرغ و سایر کالاهای ضروری اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: فرمانداران باید گزارش جلسات تنظیم بازار شهرستانها را به صورت مستمر ارائه کنند و حضور مدیران مرتبط در جلسات آینده نیز ضروری است.
هاشمی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای استان در حوزه تولید و بازرگانی افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود باید در اولویت قرار گیرد و تقویت اشتغال، صادرات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و افزایش مصرف برخی اقلام خاطرنشان کرد: تأمین کالاهای مورد نیاز هیئتها و مراسم مذهبی به ویژه شکر و سایر اقلام اساسی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا در ایام محرم و صفر مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان از تلاش دستگاههای نظارتی و اعضای ستاد تنظیم بازار استان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در حوزه نظارت و مدیریت بازار انجام شده و این روند باید با قوت ادامه یابد.
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