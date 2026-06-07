کاهش ذخایر نفت کوشینگ آمریکا به سطح بحرانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ذخایر نفت آمریکا به‌دنبال افزایش صادرات و تلاش پالایشگاه‌های جهان برای جبران کمبود عرضه ناشی از جنگ خاورمیانه، با سرعت در حال کاهش است و یکی از مهم‌ترین مراکز ذخیره‌سازی این کشور به سطوح بحرانی نزدیک شده است.

مخازن نفتی کوشینگ در ایالت اوکلاهما که نقطه تحویل نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت محسوب می‌شود، پس از آغاز جنگ و توقف مؤثر عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، به‌سرعت تخلیه شده‌اند. پیش از درگیری‌ها روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این گذرگاه عبور می‌کرد، اما اکنون پالایشگاه‌های جهان برای جبران کمبود عرضه به خرید نفت از هر منبع در دسترس روی آورده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ تاکنون بیش از یک میلیارد بشکه از عرضه جهانی نفت از دست رفته است.

اهمیت کوشینگ تنها به ظرفیت ذخیره‌سازی آن محدود نمی‌شود، زیرا سطح موجودی این مرکز بر قیمت قراردادهای آتی نفت که مبنای معاملات ده‌ها میلیارد دلاری در بازار جهانی است، تأثیر مستقیم دارد. دو منبع آگاه اعلام کردند شرکت پالایشگاهی «فیلیپس ۶۶» معتقد است ذخایر کوشینگ ممکن است به حداقل سطح عملیاتی برسد. این شرکت از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری کرده است.

بر اساس داده‌های دولت آمریکا، موجودی نفت کوشینگ تا ۲۹ مه به ۲۲.۴ میلیون بشکه کاهش یافته که حدود ۴ میلیون بشکه کمتر از سطح ثبت‌شده در ۲۷ فوریه، یک روز پیش از آغاز جنگ، است. همچنین داده‌های شرکت «آلفا بی‌بی‌ال» نشان می‌دهد تنها بین ۲۹ مه تا ۲ ژوئن حدود ۵۰۰ هزار بشکه دیگر از ذخایر این مرکز کاسته شده است.

جرمی اروین، تحلیلگر بازار نفت خام در شرکت «انرژی اسپکتس»، هشدار داد در صورت کاهش ذخایر به کمتر از ۲۰ میلیون بشکه، مشکلات عملیاتی جدی ایجاد خواهد شد؛ از جمله دشواری در انتقال نفت بین مخازن، ترکیب انواع نفت و تخلیه کامل برخی مخازن که می‌تواند جریان خروج نفت از کوشینگ را با اختلال یا تأخیر مواجه کند.

ظرفیت عملیاتی کوشینگ حدود ۷۸.۴ میلیون بشکه برآورد می‌شود، اما سطح فعلی ذخایر فاصله قابل توجهی با این ظرفیت دارد. همزمان سایر مراکز ذخیره‌سازی نفت در آمریکا نیز طی هفته‌های اخیر کاهش محسوسی در موجودی خود ثبت کرده‌اند؛ روندی که با افزایش بی‌سابقه صادرات نفت این کشور همراه شده است.