فراخوان سومین جشنواره ملی «رویش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سومین دوره جشنواره ملی «رویش» با نگاهی نو به توانمندی‌های کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه (دارای معلولیت جسمی-حرکتی، آسیب‌های بینایی و شنوایی و سندرم داون) برگزار می‌شود.

رویداد «رویش» برای ارتقای دسترس‌پذیری و نمایش توانمندی‌های کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه و بروز استعدادهای پنهان آن‌ها و با این نگاه شکل گرفته است که «استعداد و خلاقیت، محدود به شرایط عادی نیست بلکه در بستر تفاوت‌ها نیز شکوفا می شود».

ارتقای عدالت فرهنگی، تقویت اعتمادبه‌نفس در کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی از طریق غنی‌سازی منابع حسی-لمسی و تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی‌های افراد دارای معلولیت، از مهم‌ترین هدف‌های این دوره از جشنواره عنوان شده است.

بخش‌های گوناگون جشنواره

این جشنواره در سه بخش اصلی برای کودکان و نوجوانان به ویژه اعضای مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانش‌آموزان مدارس استثنایی، اولیای تربیتی و خانواده‌ها و بخش ستادی طراحی شده است.

بخش ویژه کودکان ۷ تا ۱۱ و نوجوانان (۱۲ تا ۱۷ سال) شامل پویش #کتابی_که_دوستش_دارم است و کودکان و نوجوانان در این بخش که به صورت رقابتی برگزار خواهد شد، معرفی کتاب مورد علاقه‌ی خود را در قالب فیلم ۶۰ ثانیه‌ای با مشارکت خانواده انجام خواهند داد.

پویش #قهرمان_من، دومین قسمت از بخش کودکان و نوجوانان این رویداد است که در آن نیز کودکان و نوجوانان برای معرفی شخصیت‌های موفق و نامدار دارای نیاز ویژه با هم رقابت خواهند کرد.

بخش غیررقابتی کودکان و نوجوانان در این دوره نیز با عنوان #زنگ_آسمانی_مدرسه_میناب در قالب زمزمه دعا و شعر برای شهدای دانش‌آموز برگزار خواهد شد.

دومین بخش این پویش، بخش ویژه اولیای تربیتی و خانواده‌ها و شامل پویشی است با عنوان #کتابی_می‌سازم_برای_دستانت که در این بخش اولیای تربیتی و والدین، دانشجو معلمان و به ویژه معلمان مدارس استثنایی و مربیان کانون در مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی و مراکز فراگیر کانون طراحی و ساخت کتاب‌های حسی-لمسی برای کودکان نابینا و کم‌بینا را انجام خواهند داد.

دیگر پویش این بخش با عنوان فرشته‌های توانا، #هر_خانه_یک_عروسک_با_نیاز_ویژه، به ساخت عروسک‌هایی اختصاص دارد که در عین داشتن تفاوت‌های ظاهری (عصا، ویلچر و...)، دارای یک توانمندی برجسته (هنری، ورزشی و...) هستند که هر دو بخش به صورت رقابتی برگزار خواهد شد.

این فراخوان برای بخش ستادی نیز ویژه‌برنامه‌ای را با عنوان سفر کتاب‌ها و عروسک‌ها درنظر گرفته که همانند دوره پیشین، مجموعه آثار برتر آن به ۱۰ استان متقاضی جهت برپایی نمایشگاه‌های استانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ارسال خواهد شد.

شرایط ارسال آثار

علاقه‌مندان به شرکت در بخش‌های ویدیویی باید آثار خود را به صورت افقی، با کیفیت صدا و نور مناسب و در بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ ثانیه تولید کنند.

هم‌چنین مربیان و معلمان در بخش ساخت کتاب‌های حسی-لمسی باید با استفاده از بافت‌های متنوع و رعایت اصول ایمنی، آثار خود را حداکثر در قطع A۳ به دبیرخانه برپاشده در کانون استان ارسال کنند.

گاه‌شمار جشنواره

بر اساس شیوه‌نامه منتشر شده در خرداد ۱۴۰۵، بازه زمانی برگزاری نشست‌های آموزشی و تولید آثار در تابستان ۱۴۰۵ خواهد بود.

یکم آبان ۱۴۰۵ نیز به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه‌های استانی در نظر گرفته شده و پس از آن، آثار برگزیده استانی تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد.

۱۲ آذر ۱۴۰۵ هم‌زمان با «روز جهانی معلولان».به عنوان زمان اعلام نتایج نهایی و تجلیل از برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

مربیان کانون، معلمان مدارس استثنایی، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و خانواده‌های علاقه‌مند می‌توانند ‌متن شیوه‌نامه را از سامانه اینترنتی خبری کانون به نشانی www.kanoonnews.ir دریافت و مطالعه کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره‌کل آفرینش‌های فرهنگی یا مراکز کانون در سراسر کشور تماس بگیرند.

مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور با تجهیز به امکانات تخصصی، به کودکان دارای نیازهای ویژه در کنار دیگر اعضای کانون خدمت‌رسانی و فعالیت‌های مختلفی را برای آنان اجرا می‌کند تا این گروه از بچه‌ها نیز بدون تفاوت در کنار دیگر هم‌سالان خود از عدالت فرهنگی بهره‌مند شوند.

متن کامل جشنواره را میتوانید تماشا کنید.