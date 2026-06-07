وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در قم/افزایش دمای هوا تا ۳۷ درجه

وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در قم/ دمای هوا تا ۳۷ درجه سانتیگراد میرسد
آسمان قم طی روزهای آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک همراه میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی و مدلهای هواشناسی، آسمان استان قم در روز جاری صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد شد.
در این مدت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از سمت شمال غربی استان رخ خواهد داد که سرعت آن در برخی ساعات به ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت میرسد.
وزش باد شدید میتواند در بخشهایی استان قم موجب خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا شود و همچنین احتمال بروز این پدیده بهویژه در مناطق مستعد و حاشیهای استان بیشتر خواهد بود.
دمای هوا در این روز بین حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۷ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود و روند دمایی استان تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.
وضعیت جوی استان برای روز دوشنبه نیز عمدتاً صاف پیشبینی شده است؛ با این حال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همچنان تداوم خواهد داشت و سرعت آن در بازه ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت از سمت شمال غربی گزارش شده است.
در چنین شرایطی احتمال خیزش گردوخاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
بر پایه این گزارش، نوسانات دمایی برای روز دوشنبه بین حداقل ۱۹ و حداکثر ۳۶ درجه سانتیگراد برآورد شده است.
همچنین بررسی دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان قم در شبانهروز گذشته نشان میدهد که منطقه دستجرد با ثبت کمینه دمای ۱۵.۶ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.
در مقابل، منطقه جمکران با ثبت بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در بعدازظهر روز گذشته بوده است.
قم- آسمان قم طی روزهای آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک همراه میشود.
وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در قم/ دمای هوا تا ۳۷ درجه سانتیگراد میرسد
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