معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و از ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: شرایط برای وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در بسیاری از نقاط استان فراهم است و همین موضوع احتمال خیزش گرد و خاک محلی را افزایش میدهد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش سرعت باد در منطقه گفت: با توجه به شرایط جوی، امکان نفوذ و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور نیز وجود دارد و ممکن است در برخی نقاط استان شاهد وقوع پدیده گرد و غبار بهصورت رقیق باشیم.
نوروزی یادآور شد: روز گذشته نیز هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شد که بهمنزله آگاهیبخشی به مردم و دستگاهها در استان است، که با توجه به وزش باد شدید در این هشدار تأکید شده سازههای سبک و موقت باید از استحکام کافی برخوردار باشند.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان داشت: در شبانهروز گذشته، شهرکرد با ۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و مالخلیفه با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه ثبت شده است.
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