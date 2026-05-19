مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه کاشان افتتاح شد

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه کاشان اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی و خدماتی دانشگاه، با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، بهداشت و مشاوره دانشجویی طراحی و اجرا شده و بهره‌برداری از آن گامی مؤثر در توسعه فضاهای رفاهی، درمانی و خدماتی دانشگاه محسوب می‌شود.

وی ابراز کرد: عملیات اجرایی این مجموعه در سال ۱۳۹۳ با حمایت مالی خیر ارجمند آقای جعفرزاده و تحت نظارت دفتر فنی دانشگاه آغاز شد. با وجود پیشرفت مناسب پروژه و اتمام عملیات سفت‌کاری، روند اجرا به دلیل محدودیت‌های اعتباری متوقف شد.

رئیس دانشگاه کاشان تصریح کرد: در ادامه، در سال ۱۴۰۱ و با مشارکت خیر محترم جناب آقای طهرانی، بخشی از عملیات نازک‌کاری و تکمیل فضاهای داخلی انجام گرفت، اما پروژه مجدداً با وقفه اجرایی مواجه شد. نهایتاً در سال ۱۴۰۳، پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه، تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و عملیات تکمیلی پروژه تا مرحله بهره‌برداری ادامه یافت.

وی خاطر نشان کرد: این ساختمان در دو طبقه و با سازه اسکلت فلزی احداث شده و دارای حدود یک هزار و ۵۵۰ متر مربع زیربنا با ۲۶ اتاق است. طبقه همکف به استقرار درمانگاه و واحد بهداشت اختصاص یافته و مرکز مشاوره دانشگاه در طبقه فوقانی جانمایی شده است. در فرآیند طراحی و اجرای پروژه، تلاش شده است ضمن رعایت الزامات فنی، استانداردهای ایمنی و اصول بهره‌برداری، فضایی کارآمد و متناسب با نیازهای خدمات درمانی، بهداشتی و مشاوره‌ای دانشگاه فراهم شود.

سلطانی نیز ضمن تقدیر از بنیاد حامیان دانشگاه کاشان، خیرین محترم و کارشناسان دفتر فنی و عوامل اجرایی پروژه، افتتاح این مجموعه را نقطه عطفی در مسیر توسعه زیرساخت‌های خدمات سلامت و رفاه دانشگاه عنوان کرد.

وی افزود: ارزش روز سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث و تکمیل این مجموعه، حدود ۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رئیس دانشگاه کاشان گفت: خیرین نقش مهمی در تامین امنیت روحی و روانی دانشجویان دارند و با ایجاد این مرکز امید است تا زمینه آرامش روح و روان و نشاط دانشجویان ارتقاء یابد.

وی کمبود تجهیزات پزشکی و آمبولانس را از جمله موارد مورد نیاز برای این مرکز عنوان کرد: دانشگاه کاشان بیش از ۹ هزار دانشجو، استاد و کارمند و حدود سه هزار و ۵۰۰ دانشجو نیز در خوابگاه ها ساکن هستند که ارائه خدمات پزشکی و درمانی برای آنها لازم است.

سلطانی بر اهمیت مرکز مشاوره به‌عنوان تامین نیاز نسل جوان به خدمات روانی اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلات روانی فراگیر در دانشجویان و توانایی ارائه خدمات از طریق مرکز مشاوره و طرح‌های مکمل؛ لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده از مشاوره و رفع نگاه منفی به این خدمات لازم است.

وی ارتقای سطح زندگی، ازدواج، کار و سایر جنبه‌های زندگی دانشجویان را از اهداف و وظایف اصلی مرکز مشاوره عنوان کرد و افزود: نگاه به دانشگاه تنها به کلاس‌ها نیست و باید به تحقیق، کارآفرینی، مباحث اجتماعی-سیاسی-فرهنگی و روانی توجه شود.