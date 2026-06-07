به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا اشرفی در جلسه ستاد توسعه تعاون خراسان جنوبی با تبریک عید سعید غدیر و میلاد امام موسی کاظم(ع)، گزارشی از وضعیت بخش تعاون استان ارائه کرد و افزود: در حال حاضر هزار و ۲۱۴ تعاونی فعال در خراسان جنوبی فعالیت دارند که برای ۱۲ هزار و ۱۴۹ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های استان در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال هستند، اظهار کرد: بیشترین فعالیت تعاونی‌ها مربوط به حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۹ اتحادیه تعاونی در استان بیان کرد: با پیگیری‌های اتاق تعاون و حمایت‌های استاندار، اقدامات مؤثری برای توسعه فعالیت‌های تعاونی انجام شده است.

اشرفی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته ۱۳ تعاونی استان در نمایشگاه‌های داخلی مشارکت داشته‌اند و در حوزه صادرات نیز تعاونی‌های خراسان جنوبی بیش از ۳۰ میلیون دلار صادرات مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات داشته‌اند.

وی از اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی در بخش تعاون خبر داد و گفت: بیش از هزار نفر ساعت آموزش تخصصی برای فعالان این حوزه برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به ارزیابی‌های ملی در حوزه نظارت بر تعاونی‌ها افزود: خراسان جنوبی در آخرین ارزیابی وزارت تعاون موفق به کسب رتبه «خیلی خوب» و قرار گرفتن در تراز یک کشور شده است.

اشرفی اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۷۸۹ فرصت شغلی جدید در بخش تعاون استان ایجاد شده و ۱۶ تعاونی نیز موفق به دریافت تسهیلات در حوزه‌های مختلف شده‌اند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها گفت: سه تعاونی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و در قالب تبصره ۱۸ نیز پنج تعاونی بیش از هفت میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در بخش جهش مسکن یک تعاونی بیش از هشت میلیارد تومان و در قالب تفاهم‌نامه‌های حمایتی نیز هفت تعاونی بیش از ۵۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

اشرفی با تأکید بر توسعه تعاونی‌های نیروگاه خورشیدی در استان گفت: تعاونی‌های فعال در شهرستان‌های طبس، قائنات و دیگر مناطق استان در این حوزه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و خراسان جنوبی در بخش تعاونی‌های پنل خورشیدی رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

وی از برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر در شهریورماه خبر داد و افزود: امسال استقبال تعاونی‌ها از این جشنواره رشد ۴۳ درصدی داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی از بخش تعاون شد و گفت: واگذاری مکان‌های مازاد دستگاه‌ها به تعاونی‌های مصرف، اولویت واگذاری اراضی به تعاونی‌ها و اختصاص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.