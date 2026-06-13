خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در طول چند قرن گذشته، رقابت قدرتهای بزرگ برای گسترش نفوذ اقتصادی، نظامی و تجاری، نقش مهمی در شکلگیری بسیاری از درگیریهای جهانی داشته است. از دوره استعمار کلاسیک در قرنهای پانزدهم تا بیستم، دولتهای قدرتمند برای دستیابی به منابع طبیعی، کنترل مسیرهای تجاری و افزایش قدرت ژئوپلیتیکی خود وارد سرزمینهای دیگر شده و به صورت مداوم تا امروز آتش جنگ را برافروخته اند.
این روند نهتنها موجب تغییرات گسترده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی مناطق تحت سلطه شد، بلکه در بسیاری موارد زمینهساز تنشها و درگیریهای طولانیمدت گردید. یکی از پیامدهای مهم این دوره، ترسیم مرزهای سیاسی بدون توجه به بافتهای قومی، فرهنگی و تاریخی جوامع محلی بود. این مرزبندیها در برخی مناطق باعث شکلگیری اختلافات داخلی و منازعات پایدار شد که آثار آن تا امروز نیز ادامه دارد. افزون بر این، ساختارهای اقتصادی وابسته و نابرابر که در دوران استعمار شکل گرفت، در برخی کشورها مانع توسعه پایدار و ثبات سیاسی شده است.
با پایان رسمی استعمار در قرن بیستم، شکل مداخلات تغییر کرد اما رقابت قدرتها بهطور کامل از میان نرفت. در دوره معاصر، منافع مرتبط با منابعی مانند نفت، گاز و مواد معدنی راهبردی، همراه با رقابتهای ژئوپلیتیکی، همچنان از عوامل تنش در برخی مناطق جهان به شمار میروند. درگیریهای مستقیم و غیرمستقیم میان بازیگران مختلف عرصه قدرت در جهان دنبال شدهاند.
خندیدن به جنگ، راهی برای آگاهی
در تاریخ، برخی جنگها دلایل عمیق و ساختاری داشتهاند، اما در کنار آنها مواردی هم وجود دارد که وقتی بهانه آغازشان بررسی میشود، بهطرز عجیبی کوچک، طنزآمیز یا حتی غیراخلاقی و احمقانه به نظر میرسند. البته معمولاً این بهانهها فقط جرقه بودهاند و پشت آنها رقابت قدرت، منافع اقتصادی یا جاهطلبی سیاسی قرار داشته است. با این حال، همین بهانههای عجیب در ادبیات تاریخی و طنز سیاسی زیاد نقل شدهاند.
یکی از نمونههای مشهور «جنگ گوش جنکینز» در قرن هجدهم میان بریتانیا و اسپانیا است. ماجرا از اینجا آغاز شد که یک ملوان انگلیسی به نام رابرت جنکینز ادعا کرد نیروهای اسپانیایی گوش او را بریدهاند. او بعدها گوش خشکشده خود را در پارلمان بریتانیا نشان داد و این ماجرا بهانهای برای شروع جنگ شد. هرچند در واقعیت، رقابتهای تجاری و استعماری عامل اصلی بودند، اما نام و روایت این جنگ همچنان به عنوان نمونهای عجیب در تاریخ باقی مانده است.
«جنگ سطل چوبی» به درگیری معروف سال ۱۳۲۵ میان دو شهر بولونیا و مودنا در ایتالیا اشاره دارد؛ جنگی که در تاریخ با نبرد «زاپولینو» شناخته میشود. روایت مشهور میگوید گروهی از سربازان مودنا سطل چاهی را از شهر بولونیا دزدیدند و همین ماجرا به نمادی از آغاز جنگ تبدیل شد. هرچند این داستان ظاهری طنزآمیز دارد، اما در پشت آن رقابتهای سیاسی و مذهبی عمیقتری جریان داشت. در آن دوره شهرهای ایتالیایی میان دو جناح بزرگ تقسیم شده بودند: گوئلفها که از پاپ حمایت میکردند و گیبلینها که طرفدار امپراتوری روم مقدس بودند؛ در نبرد زاپولینو، ارتش بزرگتر بولونیا با دهها هزار نفر نیرو به نیروهای مودنا با حدود هفت هزار سرباز حمله کرد، اما در نهایت شکست خورد. و پیروزی مودنا باعث شد سطل دزدیدهشده به نمادی از پیروزی آنها تبدیل شود؛ گفته میشود نمونهای از آن هنوز در برج شهرداری مودنا نگهداری میشود. به همین دلیل این رویداد در تاریخ اغلب به عنوان نمونهای شناخته میشود که در آن یک درگیری سیاسی و نظامی جدی، در حافظه عمومی با داستانی عجیب و طنزآمیز گره خورده است.
تولد کاریکاتور، طنز سیاسی و طنز تلخ بر بستر جنگ
درگیریها و جنگهای گسترده، بهویژه آنهایی که ریشه در استعمار، اشغال یا رقابتهای قدرتهای بزرگ داشتهاند، موجب شکلگیری گونهای از ادبیات ویژه شدهاند که تجربه رنج، مقاومت، هویت و خاطره جمعی را بازتاب میدهد. این ادبیات در قالب رمان، شعر، خاطرهنویسی، نمایشنامه و حتی روایتهای شفاهی پدید آمده و به یکی از مهمترین ابزارهای ثبت تجربههای انسانی در بستر بحران تبدیل شده است. طنز نیز یکی از شاخه های این جریان ادبی است.
بسیاری جنگها به دلیل جاهطلبی شخصی، غرور سیاسی یا تصمیمهای غیراخلاقی رهبران آغاز شدهاند. برخی رهبران برای افزایش قدرت، محبوبیت داخلی یا کنترل منابع، از بحرانها استفاده کردهاند یا حتی آنها را تشدید کردهاند. در چنین شرایطی، بهانههای رسمی ممکن است ظاهری اخلاقی یا دفاعی داشته باشند، اما بررسیهای تاریخی نشان میدهد که انگیزههای واقعی گاه بسیار متفاوت بودهاند.
به همین دلیل، تاریخنگاران و نویسندگان طنز سیاسی گاهی از این نمونهها برای نشان دادن تناقض میان هزینههای عظیم جنگ و بهانههای کوچک یا غیرمنطقی آن استفاده میکنند. این نگاه طنزآمیز در ادبیات و کاریکاتورهای سیاسی نیز دیده میشود؛ جایی که جنگها نه فقط به عنوان رویدادهای نظامی، بلکه به عنوان نمونههایی از خطاهای انسانی، غرور قدرت و تصمیمهای غیرعقلانی و مضحک بشر نقد میشوند.
ماشین جنگی من را چوزمین کافی نیست...
جهانبخش خدیوی، که با نام مستعار «ابودلدل خلخالی» در مجله توفیق اشعار طنز خود را منتشر میکرد، شعری دارد که به جنگافروزیهای آمریکا در قرن گذشته و فرستادن آپولو به فضا اشاره میکند، و نکته جالب این است که با وجود تغییر روسای جمهور و گذشت این همه سال تغییری در روند رفتار این کشور در عرصه جهانی رخ نداده است و همچنان در بر پاشنه دزدی و غارت و استعمار و جنگ میچرخد:
«باز کن ساقی مجلس در مینای دگر»
که جنون میکشدم بار دگر جای دگر
شور و غوغای ویتنام نخوابیده هنوز،
سوی کامبوج ببرم فتنه و غوغای دگر
زینهمه فتنه و غوغا و جدال و زد و خورد
بجز از صلح مرا نیست تمنای دگر
کهنه شد قصه جنگیدن اعراب و یهود
من فلسطین دگر خواهم و سینای دگر!
نوچههایم همه چون برده به دنبال من اند
نپذیرند بجز من همه آقای دگر
بمب و نارنجک و موشک همه خوش آوایند
غیر از اینها ندهم گوش به آوای دگر
ماشین جنگی من را چوزمین کافی نیست
میروم با آپولو در پی دنیای دگر!
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