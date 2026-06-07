به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، با هدف شناسایی، آموزش، ارزیابی و جذب روحانیون شایسته برای فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگی و تبلیغی در دانشگاه‌ها، دومین فراخوان دوره «تربیت مجاهد فرهنگی» را برگزار می‌کند.

این نهاد، متولی هدایت‌گری فکری، فرهنگی و اعتقادی جامعه دانشگاهی است، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درباره بالندگی نیروهای فعال دانشگاهی و توسعه آموزش‌های موردنیاز نسل جوان، اجرای این دوره را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این فراخوان، روحانیون جوان و فاضلی که آشنایی عمیق با علوم اسلامی و انسانی داشته و توانمندی لازم برای انجام فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگی و تبلیغی را دارا باشند، می‌توانند در این دوره شرکت کنند.

شرایط عمومی پذیرش شامل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مذهب تشیع، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، حسن شهرت، نداشتن سوءپیشینه، آشنایی با فضای علمی و فرهنگی دانشگاه، سابقه فعالیت علمی یا تبلیغی در دانشگاه، برخورداری از تجربه موفق در امور فرهنگی، تلبس دائمی به لباس روحانیت و متأهل بودن است.

شرایط اختصاصی نیز بر اساس مصوبه شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اتمام سطح ۳ و اشتغال به تدوین رساله سطح ۴ حوزه یا پایان‌نامه دکتری دانشگاه، یا اتمام پایه ۱۰ و داشتن مدرک دکتری دانشگاه را شامل می‌شود. همچنین داوطلبان باید بین ۲۸ تا ۳۵ سال سن داشته باشند.

در این فراخوان آمده است، اتمام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم، برخورداری از تحصیلات حوزوی و دانشگاهی بالاتر از حداقل‌های تعیین‌شده و نیز سابقه تبلیغی و مدیریتی مرتبط با دانشگاه، می‌تواند حداکثر تا پنج سال به سقف سنی متقاضیان اضافه کند.

همچنین افرادی که شرایط سنی و تحصیلی را ندارند، در صورت داشتن مدرک سطح ۳، حداکثر ۵۰ سال سن، ویژگی‌های ممتاز تبلیغی و جهادی و کسب ۹۰ درصد امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه، می‌توانند در دوره آموزشی شرکت کنند.

بر اساس اعلام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قبولی در آزمون به‌تنهایی به معنای پذیرش در دوره نیست و داوطلبان پس از موفقیت در آزمون، انجام تست شخصیت، مصاحبه و تأیید مدارک، امکان ورود به دوره را خواهند داشت.

ثبت‌نام این دوره از ۱۶ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت متمرکز از طریق سایت jazb.nahad.ir انجام می‌شود.