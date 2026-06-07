به گزارش خبرگزاری مهر، نشنال نیوز گزارش داد، فرانسه طرح اعزام نیروی امنیتی به جنوب لبنان را بررسی می کند.

در این گزارش به نقل از فرستاده فرانسه آمده است، پاریس موارد جای گزین نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان را که شامل گزینه های غیر سازمان ملل است بررسی می کند.

در حالی که لبنان همچنان با پیامدهای تجاوزات رژیم صهیونیستی، بحران اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، سفر «ژان ایو لودریان» فرستاده ویژه فرانسه به بیروت بار دیگر نگاه‌ها را به نقش و اهداف پاریس در این کشور عربی معطوف کرده است. هرچند مقامات فرانسوی تلاش می‌کنند حضور خود در لبنان را در چارچوب حمایت از ثبات، بازسازی و کمک‌های بشردوستانه توصیف کنند، اما واقعیت آن است که لبنان برای فرانسه صرفاً یک پرونده انسانی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌تری است که ریشه‌های آن به دوران استعمار بازمی‌گردد.