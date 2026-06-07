زمین لرزه شرق تهران را دو بار لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس در شرق استان تهران لرزید، دو زمین‌لرزه نسبتاً خفیف با فاصله زمانی تنها دو دقیقه، این منطقه را تکان داد.

منابع لرزه‌نگاری اعلام کردند: اولین زمین‌لرزه ساعت ۱۲:۲۱ دقیقه ظهر به بزرگی ۲.۶ در مقیاس ریشتر ثبت شد، این زلزله در عمق ۹ کیلومتری زمین، در موقعیت جغرافیایی عرض ۳۵.۸۱۲ شمالی و طول ۵۱.۸۲۱ شرقی رخ داد.

دومین زمین‌لرزه نیز در ساعت ۱۲:۲۳ دقیقه ظهر و به بزرگی ۲.۹ ریشتر رخ داد، کانون این زمین‌لرزه در عمق ۷ کیلومتری و با مختصات عرض ۳۵.۸۲۰ شمالی و طول ۵۱.۸۲۵ شرقی گزارش شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارت مالی یا تلفات جانی از سوی مقامات محلی اعلام نشده است.