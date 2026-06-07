به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، بر اساس نتایج آزمون دکتری و مصاحبه‌های تخصصی، فرآیند جذب دانشجوی دکتری در گرایش‌های مختلف این دانشکده آغاز شده است. این فراخوان شامل دانشجویان حوزه‌های مدیریت صنعتی (گرایش سیستم)، بازرگانی (بازاریابی، سیاست‌گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) و همچنین سیاست‌گذاری و اقتصاد (گرایش‌های اقتصاد توسعه، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد پولی و اقتصاد مالی) می‌شود.

دانشگاه صنعتی شریف در راستای حمایت از نخبگان و ارتقای کیفیت پژوهش‌ها، مزایای ویژه‌ای را برای دانشجویان پذیرفته‌شده در نظر گرفته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اختصاص کمک‌هزینه تحصیلی معادل ۴۰۰ میلیون تومان در طول دوره تحصیل اشاره کرد.

علاوه بر حمایت‌های مالی، دانشجویان منتخب می‌توانند از فضای پژوهشی اختصاصی، آزمایشگاه‌های مجهز و بهره‌مندی از دانش اساتید برجسته با مقالات برتر ملی و بین‌المللی استفاده کنند. همچنین، امکان برقراری ارتباطات بین‌المللی از طریق شبکه نخبگان دانشکده و بهره‌مندی از فرصت‌های مطالعاتی در خارج از کشور، از دیگر امتیازاتی است که این دانشکده برای دانشجویان دکتری خود فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جزئیات به وب‌سایت رسمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (https://www.gsme.sharif.edu) مراجعه کنند.