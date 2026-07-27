به گزارش خبرگزاری مهر، امین رضایی اظهار کرد: با استناد به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، حفظ شئون، احترام به حقوق شهروندان و برخورد شایسته با مراجعان هستند و هرگونه رفتار موهن و نامتعارف یا نقض حقوق مردم، علاوه بر مسئولیت کیفری، می‌تواند تبعات قانونی و صنفی از جمله تعطیلی و پلمب واحد متخلف را در پی داشته باشد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با واحد صنفی متخلفی که اقدام به ضرب و جرح دو نفر از بانوان کرده بود، گفت: امنیت روانی شهروندان، تکریم مشتریان و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از خطوط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ شخص یا واحد صنفی مجاز به رفتار خارج از چارچوب قانون نیست.

وی گفت: در پی انتشار تصاویر این رفتار تأسف‌بار در فضای مجازی و جریحه‌دار شدن افکار عمومی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، متهم با دستور مقام قضایی روانه زندان شد، همچنین با توجه به تخلفات احرازشده، واحد صنفی مذکور نیز برابر مقررات قانونی پلمب شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ضمن تقدیر از اقدامات به‌موقع، قانونی و قاطع پلیس اماکن در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و صیانت از امنیت و آرامش شهروندان، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و در مقابل، از اصناف قانون‌مدار، خوش‌نام و پایبند به اخلاق حرفه‌ای که سرمایه ارزشمند اقتصاد و اعتماد عمومی هستند، حمایت خواهد کرد.