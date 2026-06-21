جزایی: بیش از ۲۰ هزار پرونده قضایی جنگ رمضان در مرکزی به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید جزایی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: با جمعآوری بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال کمک مردمی، ۳۳۴ زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدهاند.
وی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۳۴۶ پرونده مرتبط با اغتشاشات در استان مرکزی، ۲ هزار و ۷۷ پرونده در فرآیند رسیدگی دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده است.
حجتالاسلام جزایی تصریح کرد: حدود ۳۰۰ پرونده نیز با صدور رأی قطعی در مرحله اجرا قرار دارد و ۲۶۹ پرونده نیز در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ۲۰ هزار و ۵۰۰ پرونده قضایی در جریان جنگ رمضان به ثبت رسید که بخش عمده پروندهها تعیین تکلیف شده و ۱۹ هزار پرونده نیز مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: احکام حبس در برخی پروندهها تا ۱۵ سال و ارسال بخشی از آنها به دیوان عالی کشور صادر شده است.
وی افزود: در چارچوب این پروندهها، ۱۱۵ پرونده مرتبط با رسانههای معاند و ارائه خدمات در فضای مجازی تشکیل شده است.
حجتالاسلام جزایی بیان کرد: ۷۵ نفر از متهمان خارج از کشور نیز شناسایی شدهاند که فرآیند پیگیری حقوقی و توقیف اموال آنان در دست اقدام است.
وی گفت: در جریان جنگ رمضان، بیش از یکهزار و ۱۱۶ مورد بازرسی صنفی انجام و حدود ۲ هزار پرونده تخلف شامل احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: این بازرسی ها منجر به صدور ۴۸۰ میلیارد ریال جریمه و پلمب ۲۲ واحد صنفی و انبار شده است.
وی افزود: جلوگیری از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی و حفظ اشتغال حدود ۱۵ هزار نفر دستور کار قرار گرفت که با پیگیریهای انجام شده ۳۷۹ فرصت شغلی جدید نیز در استان ایجاد شده است.
حجتالاسلام جزایی گفت: یکهزار و ۴۱۹ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی شدهاند و این درحالیست که یکهزار و ۵۲۹ مورد خدمات مشاوره قضایی به شهروندان ارائه شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵۳ هزار و ۶۰۷ سند تکبرگ صادر، ۳۹ هزار سند دفترچهای تبدیل و ۱۲ هزار و ۴۸۲ سند اراضی کشاورزی و ۳ هزار و ۶۰۰ سند روستایی حدنگاری شده است.
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