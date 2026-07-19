به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا چگنی اظهار کرد: با صدور چندین حکم جلب سراسری از سوی دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان اراک، موضوع دستگیری یک متواری به جرم جعل عنوان وکالت، به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مرکزی قرار گرفت.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های این پرونده گفت: کارآگاهان پلیس با بهره‌گیری از تحقیقات فنی، تخصصی و عملیات هوشمندانه، این متهم سابقه‌دار را در مخفیگاه پنهانی‌اش شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضایی لازم، در عملیاتی دقیق به دام انداختند.

چگنی افزود: این فرد با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و ارائه وعده‌های دروغین مبنی بر نتیجه‌بخشی پرونده‌های حقوقی شاکیان، موفق شده بود مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از آن‌ها دریافت نماید و سپس متواری شود. وی تاکید کرد که متهم پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی تحویل و راهی زندان شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت «جهاد با آگاهی» و پیشگیری از جرم گفت: انتظار است شهروندان مواظب فریب وعده‌های سودجویان باشند و پیش از هرگونه اعتماد به افرادی که ادعای وکالت دارند، حتماً از طریق استعلام کد ملی آنان در سامانه “عدل ایران”، از اصالت و مجوز وکالت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.