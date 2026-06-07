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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

عسل خراسان جنوبی شناسنامه‌دار می‌شود

عسل خراسان جنوبی شناسنامه‌دار می‌شود

بیرجند- سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: عسل به عنوان ظرفیتی ویژه در حوزه سلامت و درمان با رویکرد دانش‌بنیان و حمایت‌های تسهیلاتی شناسنامه‌دار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیلی ظهر یکشنبه در بازدید از آزمایشگاه تخصصی و کارگاه فرآوری یک شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: کیفیت ممتاز عسل خراسان جنوبی، این محصول را فراتر از یک ماده غذایی و در زمره محصولات دارای ارزش درمانی قرار داده است و به همین دلیل حمایت از واحدهای فرآوری مجهز به دانش فنی روز، به طور جدی دنبال می‌شود.

سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت صنایع تکمیلی، زمینه تکمیل زنجیره تولید محصولاتی نظیر عسل و خوراک طیور را در داخل استان فراهم کرده و از خروج ارزش افزوده این محصولات جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به بازدید از روند پیشرفت یک کارخانه تولید خوراک طیور و همچنین ظرفیت‌های آزمایشگاهی شرکتی در حوزه کنترل کیفی عسل، بیان کرد: برای رفع موانع تولید و تسریع در بهره‌برداری نهایی این طرح‌ها، حمایت‌های لازم و پیگیری‌های مورد نیاز انجام خواهد شد

کد مطلب 6852802

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