به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیته شورای فرهنگ عمومی استان همدان با محوریت بررسی «طرحنامه ساماندهی ظرفیتهای مردمی بعثت ملت» و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضای این کمیته برگزار شد.
در این جلسه راهکارهای نقشآفرینی مؤثر تشکلهای مردمی در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این نشست ضمن تأکید بر جایگاه والای سرمایههای اجتماعی، اظهار کرد: مساجد به عنوان کانونهای اصلی فعالیتهای محلی، نقش محوری در ساماندهی و فعالسازی ظرفیتهای مردمی بر عهده دارند.
سید محمدرضا جوادی با اشاره به تجارب موفق سالهای اخیر افزود: بسیاری از اقدامات اثرگذار، از جمله مدیریت توزیع اقلام معیشتی و خدماترسانی در محلات، ریشه در مساجد داشته و این ظرفیت، پشتوانهای مستحکم برای عبور از چالشها است.
اعضای کمیته در این نشست با ابراز نگرانی از احتمال پراکندگی این سرمایههای اجتماعی، بر ضرورت حفظ، صیانت و همافزایی این ظرفیتها تأکید کردند. همچنین موضوع «تحکیم بنیان خانواده» به عنوان رکن اصلی جامعه، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد راهکارهای عملیاتی برای تقویت این نهاد تدوین شود.
شناخت دقیق ویژگیهای نسل جدید و درک دغدغههای آنها، بخش دیگری از مباحث این جلسه بود. حاضران در جلسه به صورت یکپارچه معتقد بودند که بدون شناخت صحیح از مطالبات و جهانبینی نسل جوان، هرگونه برنامهریزی فرهنگی دچار خلأ خواهد بود؛ لذا سیاستگذاریها باید مبتنی بر واقعیات و نیازهای این نسل صورت گیرد.
در ادامه، ظرفیتهای طرح «جانفدا» و بهرهگیری از توانمندیهای آن در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی واکاوی شد. همچنین اعضا بر این نکته کلیدی تصریح کردند که انتقال مفاهیم فرهنگی نباید صرفاً شکلی و ظاهری باشد، بلکه باید با درونیسازی ارزشها و تقویت ابعاد عاطفی و هویتی همراه شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.
در پایان این نشست، اعضای کمیته شورای فرهنگ عمومی استان همدان تأکید کردند که موفقیت اسناد و طرحهای فرهنگی در گرو عزم جدی برای اجرا و پیگیری عملیاتی است و صرف تدوین اسناد روی کاغذ، راهگشا نخواهد بود؛ لذا پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه نهایی به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفت.
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