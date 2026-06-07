تلسکوپ فضایی جدید ناسا ۳۰ آگوست پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این بدان معناست که ابزار مذکور هشت ماه زودتر از زمان برنامه ریزی شده و حتی زودتر از سپتامبر به فضا فرستاده می شود.

مهندسان مرکز «گدارد» ناسا در اواخر می آخرین بررسی های آینه اصلی تلسکوپ مادون سرخ را تکمیل و اطمینان حاصل کردند که هیچ لکه‌ای در طول آزمایش روی آن نیفتاده و پس از «آزمایش لرزش» در تراز صحیح باقی مانده است.

این آینه ۷.۹ فوتی نور را از اشیای کیهانی جمع آوری و متمرکز می کند و همزمان جهان را برای وجود پاسخ هایی درباره انرژی تاریک رصد و تعیین می کند چه میزان منظومه های خورشیدی مانند منظومه ما رایج هستند.

مهندسان این آژانس اکنون مشغول آماده سازی تلسکوپ هستند تا در ماه جاری میلادی از مرکز پروازهای فضایی گدارد در مریلند به مرکز فضایی کندی در فلوریدا منتقل شود. هنگامیکه تلسکوپ به مرکز کندی برسد، برای تعیین آنکه طی حمل ونقل چیزی نشکسته باشد، کنترل می شود. همچنین تلسکوپ در هفته های منتهی به تاریخ پرتاب تحت مجموعه ای از تست ها و فرایندها قرار می گیرد. علاوه بر آن سوختگیری تلسکوپ نیز انجام می شود و در مرحله بعد داخل یک محافظ قرار می گیرد تا روی موشک فالکون هوی متعلق به اسپیس ایکس سوار شود.

تلسکوپ فضایی مذکور که به یاد نخستین اخترشناس ارشد ناسا نامگذاری شده، میدان دیدی ۱۰۰ برابر تلسکوپ هابل دارد و به این ترتیب پس از رسیدن به مقصد خود می تواند در یکبار قسمت بیشتری از آسمان در مدت زمان کمتری رصد کند. این ابزار پس از رسیدن به مقصد خود همراه تلسکوپ فضایی جیمز وب در نقطه «لاگرانژ L۲ » قرار می گیرد.