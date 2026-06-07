به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اینوتکس، سجاد رجبی، دبیر اینوتکس ۲۰۲۶، با اشاره به تغییر زمان برگزاری این رویداد اظهار داشت: اگرچه بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه بنا بود در اردیبهشت‌ماه میزبان فعالان این حوزه باشیم، اما به دلیل شرایط جنگی و اهمیت حفظ ایمنی و آرامش شرکت‌کنندگان، تصمیم گرفتیم برگزاری پانزدهمین دوره را به شهریورماه ۱۴۰۵ موکول کنیم. این جابه‌جایی نه یک وقفه، بلکه فرصتی برای بازطراحی خدمات حمایتی و تقویت بخش‌های مختلف نمایشگاه است.

فرصت ثبت‌نام تا پایان مردادماه

رجبی با دعوت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این گردهمایی بزرگ گفت: با توجه به تقویم جدید برگزاری، فرآیند ثبت‌نام برای حضور در بخش‌های نمایشگاهی و رویدادهای جانبی کماکان ادامه دارد و علاقه‌مندان تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا برای رزرو فضا و حضور در این رویداد اقدام کنند.

اهداف و رویکردها: فراتر از یک نمایشگاه ساده

اینوتکس ۲۰۲۶ تنها یک نمایشگاه برای معرفی محصولات نیست؛ بلکه بر سه رکن اصلی استوار است:

همکاری و مشارکت: ایجاد پیوند میان بازیگران اصلی زیست‌بوم برای پروژه‌های مشترک؛

سرمایه‌گذاری: معرفی فرصت‌های جدید به سرمایه‌گذاران جسور و صندوق‌های پژوهش و فناوری؛

گفتگو و شبکه‌سازی: ارائه محتوای تخصصی و بسترهایی برای تبادل تجربه میان کارآفرینان پیشرو و تیم‌های جوان؛

تسهیل جذب سرمایه و شبکه‌سازی در دوران بحران

دبیر اینوتکس ۲۰۲۶ درباره اهداف این دوره توضیح داد: شعار ما همچنان زیست‌بوم نوآوری و فناوری زیر یک سقف است. در این دوره تمرکز ویژه‌ای بر توسعه همکاری‌های استراتژیک، جذب سرمایه برای استارتاپ‌های آسیب‌دیده از بحران و ایجاد بسترهای شبکه‌سازی هوشمند داریم. ما تلاش می‌کنیم تا اینوتکس ۲۰۲۶ به نقطه‌ای برای بازیابی و جهش دوباره کسب‌وکارهای نوآور تبدیل شود.

بخش‌های متنوع نمایشگاه پانزدهم

سجاد رجبی با تشریح بخش‌های مختلف این دوره خاطرنشان کرد: اینوتکس ۲۰۲۶ در قالب‌های متنوعی از جمله بخش نمایشگاهی محصولات و خدمات، رویدادهای B۲B برای تبادل تجربه، کارگاه‌های تخصصی و مسابقات هیجان‌انگیز استارتاپی برگزار می‌شود. همچنین برای تقویت عدالت در دسترسی، بخش آنلاین نمایشگاه نیز با ظرفیت بیشتری آماده ارائه خدمات به مخاطبان سراسر کشور است.

مروری بر دوره گذشته

وی با یادآوری موفقیت‌های دوره‌های گذشته افزود: اینوتکس در سال گذشته با میزبانی از ۴۵۰ شرکت و بیش از ۳۰ هزار بازدیدکننده، جایگاه خود را به عنوان مرجع‌ترین رویداد فناوری کشور تثبیت کرد. امسال نیز با وجود چالش‌ها، هدف ما حفظ این پویایی و تقویت ارتباط میان شتاب‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاران حقوقی و نهادهای حمایتی با تیم‌های جوان و خلاق است.

نحوه مشارکت

دبیرخانه اینوتکس از تمامی استارتاپ‌ها، شتابدهنده‌ها، مراکز نوآوری، سرمایه‌گذاران حقوقی، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، تسهیلگارن فناوری و رسانه‌های تخصصی دعوت می‌کند تا با مراجعه به وبگاه رسمی رویداد به نشانی INOTEX.com نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. همچنین شماره تماس ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۵۰ (داخلی ۲۳۳۸) جهت ارائه مشاوره‌های لازم به متقاضیان در نظر گرفته شده است.

رجبی در پایان تأکید کرد: ما در شهریورماه، با مدلی متفاوت و متناسب با اقتضائات روز، در کنار خانواده بزرگ فناوری ایران خواهیم بود تا نشان دهیم جریان نوآوری حتی در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نمی‌شود.