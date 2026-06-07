جزئیات جلسه مجلس با وزیر نفت؛ تاکید بر لزوم مدیریت ناترازی انرژی

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه وبیناری و نظارتی امروز مجلس با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهره‌وری انرژی، اظهار کرد: این جلسه (یکشنبه ۱۷ خرداد ماه) با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان به صورت حضوری و برخط به ریاست علی نیکزاد، نایب‌ رئیس مجلس برگزار شد.

وی افزود: موضوع جلسه بررسی سیاست‌ها و اقدامات دولت در راستای پایداری زنجیره تأمین و توزیع انرژی بود. وزیر نفت گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ تحمیلی و آتش‌بس ارائه داد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز نقطه‌نظرات خود را بیان کرد و تعدادی از نمایندگان مباحثی را مطرح کردند.

گودرزی ادامه داد: آنچه مورد تأکید دولت و مجلس قرار گرفت، جبران ناترازی‌ها، کاهش وابستگی به واردات و برنامه‌ریزی به‌نحوی بود که بتوان بخشی از بار را از دوش مردم برداشت. همچنین، همه این برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیازمند تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی است، چرا که یکی از ضرورت‌های کشور در کنار سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مدیریت مصرف، مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: یکی از نکات مهمی که مورد تأکید همکاران قرار گرفت، بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی بود که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند و در دستورکار دولت برای رفع ناترازی انرژی قرار گیرد، از جمله در بخش سبد انرژی و به‌کارگیری سوخت‌های جایگزین و همچنین فراهم کردن شرایطی برای تطبیق مصرف‌کنندگان و ترغیب آن‌ها در این مسیر.

گودرزی اظهار کرد: همچنین تأکید شد که نباید در خصوص مسائل مرتبط با دوران جنگ تحمیلی نه بزرگ‌نمایی صورت گیرد و نه کوچک‌نمایی. بزرگ‌نمایی از این جهت که نباید نسخه تسلیم برای کشور پیچیده شود، چرا که ایران سرشار از ظرفیت و فرصت است و قادر است با سیاست‌های جبرانی، جایگزین و تکمیلی، نواقص و مشکلات را برطرف کند. از سوی دیگر، کوچک‌نمایی نیز نباید صورت گیرد تا موجب غفلت از تلاش جهادی، پیگیری مستمر و نگاه انقلابی و تحول‌گرا نشود.

وی افزود: تأکید شد که با نگاه به پذیرش اجتماعی و برداشتن بار از دوش مردم و تسهیل در زندگی آحاد جامعه، باید در سیاست‌گذاری، ریل‌گذاری و تصمیم‌سازی عمل شود تا ناترازی‌های انرژی به‌نحو مطلوب مدیریت شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفت: نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفت که با هرگونه افزایش قیمت به منظور مدیریت و بهینه‌سازی سوخت مخالف هستیم و قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، باید روش‌های بهینه‌سازی مصرف و استفاده از سوخت‌های جایگزین و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین موجود اجرایی شود.