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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم در لرستان

خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان سه شهرستان جنوبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در لرستان، اظهار کرد: تا روز شنبه ۱۶ خرداد، مجموع خرید گندم در شهرستان‌های پلدختر، رومشکان و کوهدشت به ۱۰ هزار و ۶۷۲ تن رسیده است.

وی افزود: از این میزان، پلدختر با ۹ هزار و ۵۳۱ تن بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است و پس از آن، رومشکان با ۹۴۷ تن و کوهدشت با ۱۹۴ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد، تأکید کرد: تلاش می‌شود روند تحویل و خرید محصول کشاورزان بدون وقفه و با رعایت ضوابط اجرایی انجام شود.

دارابی، افزود: تمامی مراکز خرید پیش‌بینی‌شده در این مناطق با آمادگی کامل نسبت به تحویل محصول کشاورزان اقدام می‌کنند و هماهنگی‌های لازم برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران نیز در حال انجام است.

وی بیان کرد: باتوجه‌به وضعیت برداشت در مناطق گرمسیر استان، انتظار می‌رود روند تحویل گندم به مراکز دولتی در روزهای آتی با افزایش چشمگیری همراه باشد و مجموعه اداره کل غله تمامی توان خود را برای تسهیل فرایند تخلیه و نگهداری محصول در سیلوها به کار گرفته است.

کد مطلب 6852865

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