خرید بیش از ۱۰ هزار تن گندم در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در لرستان، اظهار کرد: تا روز شنبه ۱۶ خرداد، مجموع خرید گندم در شهرستانهای پلدختر، رومشکان و کوهدشت به ۱۰ هزار و ۶۷۲ تن رسیده است.
وی افزود: از این میزان، پلدختر با ۹ هزار و ۵۳۱ تن بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است و پس از آن، رومشکان با ۹۴۷ تن و کوهدشت با ۱۹۴ تن در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد، تأکید کرد: تلاش میشود روند تحویل و خرید محصول کشاورزان بدون وقفه و با رعایت ضوابط اجرایی انجام شود.
دارابی، افزود: تمامی مراکز خرید پیشبینیشده در این مناطق با آمادگی کامل نسبت به تحویل محصول کشاورزان اقدام میکنند و هماهنگیهای لازم برای پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران نیز در حال انجام است.
وی بیان کرد: باتوجهبه وضعیت برداشت در مناطق گرمسیر استان، انتظار میرود روند تحویل گندم به مراکز دولتی در روزهای آتی با افزایش چشمگیری همراه باشد و مجموعه اداره کل غله تمامی توان خود را برای تسهیل فرایند تخلیه و نگهداری محصول در سیلوها به کار گرفته است.
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