به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی تیراندازی ایران در رشته‌های تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی این روزها تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا دنبال می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود ملی‌پوشان کشورمان روز چهارشنبه ۲۰ خرداد برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی برون‌مرزی راهی عمان شوند تا در شرایطی مناسب مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر بگذارند.

با این حال و در پی شرایط اخیر منطقه و آغاز درگیری‌ها و همچنین لغو پروازهای بین‌المللی از ایران احتمال لغو یا به تعویق افتادن این اعزام افزایش یافته است. در حال حاضر مسئولان فدراسیون تیراندازی در حال بررسی شرایط موجود و پیگیری وضعیت پروازها هستند تا درباره نحوه اجرای این اردو تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

این اردو یکی از بخش‌های مهم برنامه آماده‌سازی تیم‌های ملی تیراندازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا محسوب می‌شود.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازی‌ها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت می‌کنند.