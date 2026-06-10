تیراندازان ایران صبح امروز عازم عمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ملیپوشان تیراندازی ایران صبح امروز راهی عمان شدند تا اردوی تدارکاتی ۱۰ روزه خود را در این کشور برگزار کنند.
تیمهای ملی تیراندازی ایران در رشتههای تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی در راستای برنامههای آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا این اردو را در شرایطی برگزار میکنند که پیش از این به دلیل تحولات اخیر منطقه و محدودیتهای پروازی احتمال لغو یا تعویق آن مطرح شده بود.
اردوی عمان یکی از بخشهای مهم برنامه آمادهسازی ملیپوشان تیراندازی محسوب میشود و قرار است ورزشکاران در مدت ۱۰ روز تمرینات فنی و آمادگی خود را دنبال کنند.
ملیپوشان تیراندازی پس از پایان این اردو خود را برای حضور در اردوی تدارکاتی مجارستان و سپس شرکت در مسابقات پیشرو در چین آماده خواهند کرد تا با آمادگی کامل در رقابتهای بینالمللی و بازیهای آسیایی ناگویا به میدان بروند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازیها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت میکنند.
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