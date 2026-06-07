به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان بعدازظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت بررسی نامههای واصله مردمی برگزار شد، بر ضرورت اجرای کامل تعهدات قانونی در پروژههای عمرانی و شهرسازی تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی نارضایتیهای شهروندان از وضعیت آمادهسازی و تکمیل زیرساختهای پروژههای مسکونی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات مردمی ناشی از عمل نکردن برخی سازندگان، تعاونیها و انبوهسازان به تعهدات قانونی خود است، اما در نهایت این شهرداری است که با حجم زیادی از مراجعات و گلایههای شهروندان مواجه میشود.
آمادهسازی اراضی وظیفه قانونی واگذارکنندگان است
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج با استناد به مواد ۲۲ و ۲۳ آییننامه قانون زمین شهری افزود: بر اساس قانون، تمامی عملیات آمادهسازی اراضی شامل اجرای زیرساختها و خدمات روبنایی از احداث دیوارهای حائل گرفته تا آسفالت معابر، بر عهده واگذارکننده زمین است و دستگاهها و نهادهای مسئول باید نسبت به اجرای این تکالیف قانونی اقدام کنند.
وی تأکید کرد: آگاهی از قوانین و پایبندی به مسئولیتهای تعریف شده، مهمترین عامل در اجرای صحیح پروژههای عمرانی و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی برای شهروندان است.
نارضایتی عمومی؛ نتیجه بیتوجهی به تعهدات
حیدریان با بیان اینکه انجام کامل تعهدات از سوی سازندگان نقش مستقیمی در رضایتمندی مردم دارد، گفت: هر زمان پروژهها مطابق تعهدات و ضوابط قانونی اجرا شوند، خروجی آن افزایش اعتماد عمومی و رضایت شهروندان خواهد بود.
وی ادامه داد: در مقابل، هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات، علاوه بر ایجاد مشکلات زیرساختی و خدماتی، موجب شکلگیری نارضایتی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی میشود.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج خاطرنشان کرد: بیتوجهی برخی مجریان پروژهها به مسئولیتهای قانونی، تنها متوجه یک پروژه یا مجموعه خاص نیست، بلکه اعتماد عمومی به تعاونیها، انبوهسازان و فعالان حوزه ساختوساز را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: پایبندی به تعهدات قانونی صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه شرط اصلی حفظ اعتماد مردم و موفقیت پروژههای عمرانی آینده به شمار میرود.
حیدریان تأکید کرد: انتظار میرود تمامی دستگاهها، تعاونیها و سازندگان با ایفای کامل تعهدات خود، از ایجاد مشکلات برای شهروندان جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت خدمات شهری را فراهم کنند.
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