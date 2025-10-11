به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان صبح شنبه در جلسهای با حضور مدیرکل دفتر امور شهری، مسئولان شرکت آبفا استان و شهرستان، اعضای شورای شهر، مدیران مناطق و مدیر برنامه و بودجه شهرداری، بر اهمیت همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به چالشهای پیشروی طرحهای عمرانی گفت: دستیابی به توافق و تعامل مستمر شرط اصلی تسریع در اجرای پروژهها و جلوگیری از هرگونه تأخیر است.
حیدریان همچنین ادامه داد: تعامل و همکاری دوطرفه کلید حل مشکلات است و هرگونه توقف یا تأخیر در پروژهها بهویژه در شرایط کنونی به ضرر مردم خواهد بود.
وی تاکید کرد: لازم است برای موفقیت در اجرای پروژهها بهطور مستمر در مسیر توافق و هماهنگی حرکت کرد.
دغدغههای مشترک شهرداری و شرکت آبفا
وی با اشاره به دغدغههای مشترک شهرداری و شرکت آبفا، اظهار کرد: دغدغه شهرداری حفظ زیرساختها و جلب رضایت شهروندان است و دغدغه شرکت آبفا نیز بهبود خدمات آبرسانی، اگرچه اولویتها و نگرانیهای تخصصی هر دو نهاد متفاوت است، هدف نهایی هر دو مجموعه، ارتقای کیفیت خدمات به مردم است.
حیدریان تأکید کرد: شورای شهر نهایت همکاری را در این زمینه خواهد داشت و افزود: موفقیت این تعامل نیازمند درک متقابل و همراهی دو جانبه است.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج از شرکت آبفا خواست تا با افزایش هماهنگی، زمینه اجرای پروژههای مشترک را با سرعت بیشتری به انجام برساند تا در نهایت خدمترسانی به شهروندان بدون وقفه شکل گیرد.
