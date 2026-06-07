به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی به همراه معاونان و مدیران ارشد این نهاد، امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه در نشست مشترک با حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تشریح جایگاه، ظرفیتها و مطالبات راهبردی جهاددانشگاهی پرداخت.
منتظری درابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حمایتهای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از جهاددانشگاهی، به بیان خاطراتی از دوران انقلاب فرهنگی و تشکیل جهاددانشگاهی پرداخت و گفت: از دوم اردیبهشتماه ۱۳۵۹ که نهضت انقلاب فرهنگی در کشور آغاز شد و پس از آن با فرمان حضرت امام خمینی(ره)، ستاد انقلاب فرهنگی در ۲۳ خردادماه همان سال برای ساماندهی دانشگاهها تشکیل شد، همواره در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی نقشآفرین و پای کار بودهایم.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی به عنوان بازوی اجرایی ستاد انقلاب فرهنگی در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۹ تشکیل شد و مسئولیت اجرای سیاستها و برنامههای این ستاد در دانشگاهها را بر عهده گرفت افزود: این نهاد همچنین در فرآیند بازگشایی دانشگاهها و فراهمسازی زمینه حضور مجدد دانشجویان، نقش مؤثری ایفا کرد.
جایگاه جهاددانشگاهی در دانشگاهها باید تثبیت شود
وی در ادامه با اشاره به برخی زمزمهها درباره محدودیتهایی برای جهاددانشگاهی در دانشگاهها، تصریح کرد: جهاددانشگاهی از بدو فعالیت در متن دانشگاه شکل گرفته و مأموریتهای آن با محیط دانشگاهی گره خورده است؛ از این رو ضروری است شورای عالی انقلاب فرهنگی مجددا با مصوبهای بر استمرار و تثبیت جایگاه این نهاد در دانشگاهها تأکید کند.
حمایتهای مستمر رهبر شهید انقلاب از جهاددانشگاهی
رئیس جهاددانشگاهی با یادآوری حمایتهای رهبر شهید انقلاب از این نهاد گفت: یکی از نقاط عطف تاریخ جهاددانشگاهی، دیدار شورای مرکزی این نهاد با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۶۹ بود که معظمله در آن دیدار توصیههای راهبردی مهمی از جمله تاکید بر تربیت صحیح فکری و علمی دانشجویان فرمودند.
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از دستاوردهای امروز جهاددانشگاهی حاصل حمایتهای مستمر رهبر شهید انقلاب است و ایشان در سخنانی تاریخی، جهاددانشگاهی را در کنار روحانیت، نیروهای مسلح و دولت از ارکان و ستونهای انقلاب اسلامی برشمردهاند گفت: به همین دلیل این نهاد همیشه شعار اصلی خود را تبعیت از رهبری و حمایت از دولت ها قرار داده است.
ضرورت دوری جهاددانشگاهی از دیوانسالاری
منتظری در ادامه با اشاره به برخی محدودیتهای قانونی پیش روی جهاددانشگاهی اظهار کرد: در برخی قوانین، جهاددانشگاهی بهعنوان دستگاه اجرایی تلقی میشود؛ در حالی که این نهاد از نظر ماهیت یک نهاد انقلابی و مشروعیت خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت میکند و ساختار اجرایی آن نیز به مثابه یک نهاد عمومی غیر دولتی است.
وی خواستار حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع این چالش شد و افزود: ضروری است با تصویب سازوکارهای لازم، جهاددانشگاهی از محدودیتهای ناشی از دیوانسالاری رهایی یابد تا بتواند با چابکی بیشتری مأموریتهای علمی، فرهنگی و فناورانه خود را دنبال کند.
حضور فعال جهاددانشگاهی در ساختارهای سیاستگذاری فرهنگی
رئیس جهاددانشگاهی همچنین به تشکیل کارگروههای بینالملل، رفاه و بانوان در دوره جدید مدیریتی این نهاد اشاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی ظرفیتهای گستردهای در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی دارد و شایسته است نمایندگان این نهاد در کارگروهها و شوراهای تخصصی مرتبط زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور فعال داشته باشند.
بازگشت جهاددانشگاهی به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی همچنین بازگشت جهاددانشگاهی به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی را یکی از مطالبات مهم این نهاد دانست و ابراز امیدواری کرد تا با حمایت و مساعدت رئیس محترم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه حضور مجدد جهاددانشگاهی در این شورا فراهم شود.
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