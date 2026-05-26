به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در نشست با حسین جابری انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) که با حضور معاونان و مدیران ارشد این نهاد عصر دوشنبه ۴ خرداد ماه در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد، با اشاره به شکل‌گیری نهضت انقلاب فرهنگی در کشور در دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹، به تشریح فضای دانشجویی آن دوران و حضور گروهک‌ها در دانشگاه‌ها پرداخت.

وی ادامه داد: به فرمان امام خمینی(ره) و به منظور ساماندهی دانشگاه‌ها در ۲۳ خردادماه ۱۳۵۹ ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل و موظف شد با برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ اسلامی، پیشرفت علمی کشور را رقم بزند.

منتظری با بیان اینکه گستره آموزش عالی، آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی جامعه از وظایف اصلی این ستاد بود افزود: جهاددانشگاهی به عنوان بازوی اجرایی این ستاد در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۹ تشکیل شد تا اهداف و سیاست‌های ستاد را در دانشگاه‌ها اجرایی کند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت‌های این نهاد پس از بازگشایی تدریجی دانشگاه‌ها اظهار کرد: یکی از نخستین اقدامات جهاددانشگاهی، انتشار کتاب‌های مورد نیاز دانشجویان بود و اصولا در آن دوران، جهاددانشگاهی بازیگر اصلی حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۵ مسابقه و جشنواره سراسری در حوزه‌هایی همچون تئاتر، موسیقی، احکام، فن بیان و شعر و... گفت: بسیاری از چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری از مجرای همین برنامه‌ها به جامعه معرفی شدند و این روند امروز نیز با برگزاری مسابقات کتاب و پایان‌نامه سال دانشجویی و مناظرات دانشجویی ادامه دارد.

منتظری همچنین به اقدامات جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در ادامه با بلوغ فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه این نهاد، شاهد راه‌اندازی پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های متعددی بودیم که شاخص‌ترین آن‌ها پژوهشگاه رویان است، هرچند سایر مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌های این نهاد نیز دستاوردهای ارزشمندی دارند.

وی در ادامه به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، مرکزافکارسنجی (ایسپا) از مهم‌ترین مراکز این دوره از فعالیت‌های جهاددانشگاهی است.

رئیس جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره از اصلی‌ترین حامیان این نهاد بوده‌اند، اظهار کرد: ایشان بر نقش علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند: جهاددانشگاهی از جاهایی است که ما به آن امید داریم برای آینده علمی کشور.

وی تأکید کرد: این نهاد همواره شعار تبعیت از رهبری و حمایت از دولت‌ها را سرلوحه خود قرار داده و در دولت چهاردهم نیز کمک به حل مسائل و مشکلات بر زمین‌مانده کشور را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌دانیم.

منتظری با اشاره به ضرورت تقویت هویت جهادی در این مجموعه گفت: جوهره و ماهیت انقلابی جهاددانشگاهی همچنان پابرجاست. این نهاد مشروعیت خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت می‌کند و از نظر اجرایی، نهادی عمومی و غیردولتی محسوب می‌شود.

وی با انتقاد از تحمیل برخی قوانین و دیوان‌سالاری‌های بیرونی به جهاددانشگاهی تصریح کرد: مهم‌ترین دارایی این نهاد، نیروی انسانی و اعضای آن هستند که به صورت شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس جهاددانشگاهی همچنین به فعالیت‌های جدید این نهاد در حوزه‌های کوانتوم و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: سامانه «شهر دانشجو» نیز با هدف ارائه خدمات و ایجاد مزیت‌های جدید برای دانشجویان راه‌اندازی شده است.

وی نقش رسانه‌ها را در امیدآفرینی و آگاهی‌بخشی به نسل جوان مهم و اثرگذار دانست وآمادگی این نهاد را برای گسترش همکاری با خبرگزاری ایرنا در زمینه ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، اجرای برنامه‌های فرهنگی برای دانشجویان و روایت پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور برای نسل جوان و دانشگاهیان اعلام کرد.