به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی محیط زیست جامع‌ترین ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر قم با حضور جمعی از مسئولان این استان به بهره‌برداری رسید و این ایستگاه با قابلیت اندازه‌گیری گازهای آلاینده، ذرات معلق PM2.5 و PM10 و همچنین غبار ریزشی، با اعتبار۱۷۰ میلیارد ریال به صورت رسمی افتتاح شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در این مراسم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پایش آلودگی هوا در استان، اظهار داشت: با افتتاح این ایستگاه، تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر قم به ۱۱ مورد رسیده‌است که نسبت به مساحت استان، از جمله کامل‌ترین سامانه‌ها در کشور محسوب می‌شود.



سیده مریم محمدی افزود: تا پایان سال، ۲ ایستگاه سنجش دیگر نیز در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد به بهره‌برداری خواهد رسید که به تکمیل سامانه پایش آلودگی هوای استان کمک خواهد کرد.



این مراسم با حضور فرماندار قم، مدیرکل آموزش سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی استان ، اعضای ستاد راهبردی محیط زیست حوزه‌های علمیه و جمعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد.