احتمال تگرگ و سیلاب در گیلان؛ هشدار سطح زرد صادر شد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده گذر جریانات کم‌ و بیش ناپایدار طی روز یکشنبه از منطقه است.

وی افزود: مطابق هشدار سطح زرد صادر شده، ابرناکی، کاهش نسبی دما، وزش باد و در بعضی ساعات بارندگی، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از روز دوشنبه تا پایان هفته نیز گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی و همرفتی در برخی نقاط، ابرناکی، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

دادرس تصریح کرد: آبگرفتگی، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، لغزش و رانش زمین و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مخاطرات این سامانه است.