رهاسازی آب کشاورزی در جاده روستای تاکر خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره طالبی عصر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت نهرهای کشاورزی با صدور یک ضرب‌الاجل مشخص به کشاورزان و دهیاری روستای تاکر هشدار داد که هرگونه رهاسازی آب کشاورزی در محور ارتباطی این روستا، تهدیدی جدی برای ایمنی جاده‌ها و جان شهروندان محسوب می‌شود و باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی نهر همجوار با جاده اقدام شود.

بخشدار بلده در این جلسه با انتقاد از بی‌توجهی برخی کشاورزان به تذکرات پیشین تأکید کرد: آب رها شده روی جاده نه تنها آسفالت و زیرساخت‌های راه را تخریب می‌کند، بلکه خطری قریبالوقوع برای خودروها و عابران ایجاد کرده است.

طالبی با اعلام اینکه ایمنی جاده برای مدیریت او خط قرمز است افزود: حفظ سلامت شهروندان در اولویت مطلق قرار دارد و دیگر نمی‌توان نسبت به این مسئله چشم‌پوشی کرد. کشاورزان باید با حساسیت بالا نسبت به هدایت صحیح آب زراعی اقدام کنند و دهیاری نیز موظف است با همکاری جهاد کشاورزی، نظارت مستمر و دقیقی بر این فرآیند داشته باشد.

در پایان این نشست مقرر شد اقدامات اجرایی برای بازسازی و هدایت فنی نهر کشاورزی ظرف مدت معین آغاز شود. همچنین بخشدار بلده هشدار داد: با هر متخلفی که با رهاسازی آب، ایمنی جاده را به مخاطره بیندازد، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.