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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

پیوند ازدواج ۲۵۰ زوج‌ جوان به مناسبت عید غدیر در حرم بانوی کرامت

پیوند ازدواج ۲۵۰ زوج‌ جوان به مناسبت عید غدیر در حرم بانوی کرامت

قم- همزمان با ایام عید سعید غدیر خم و ایام میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع)، آیین پیوند آسمانی ۲۵۰ زوج جوان در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق عقد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها هم‌زمان با ایام عید غدیر شاهد شور و حال معنوی خاصی بود و میزبان ۲۵۰ زوج جوانی بود که با هدف آغاز زندگی مشترک خود در جوار بارگاه ملکوتی آن حضرت، پیمان ازدواج بستند.

استقبال گسترده زوج‌های جوان از این فضای معنوی، نشان‌دهنده علاقه نسل جوان به آغاز مسیر زندگی مشترک با توسل به اهل‌بیت (ع) و بهره‌مندی از فضای متبرک حرم مطهر است.

گفتنی است، اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) در طول سال به صورت مستمر میزبان زوج‌های جوانی است که با ترویج فرهنگ ازدواج آسان و معنوی، زندگی خود را با نام و یاد اهل‌بیت (ع) آغاز می‌کنند.

کد مطلب 6853086

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