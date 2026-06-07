به گزارش خبرنگار مهر، یوسف صادقی عصر یک‌شنبه در چهارصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به وضعیت خدمات شهری اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام شده، در حوزه جمع‌آوری زباله و نظافت شهری همچنان نواقصی وجود دارد و شرایط موجود با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر روند جمع‌آوری پسماندها افزود: ارتقای کیفیت خدمات شهری و رسیدگی جدی‌تر شهرداری به موضوع نظافت و پاکیزگی شهر از مطالبات مهم شهروندان است.

عضو شورای اسلامی شهر در ادامه به گلایه‌های ساکنان برخی محلات از فعالیت پرنده‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: استقرار این واحدهای صنفی در مناطق مسکونی موجب ایجاد مزاحمت و بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود شهرداری در اسرع وقت نسبت به ساماندهی و جابجایی پرنده‌فروشی‌ها به مکان‌های مناسب اقدام کند.

صادقی همچنین بر ضرورت رعایت عدالت و شفافیت در واگذاری دکه‌های سطح شهر تأکید کرد و افزود: واگذاری دکه‌ها باید صرفاً از طریق مزایده و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود، اما در عین حال لازم است شرایط اقشار کم‌برخوردار و افراد نیازمند نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در کنار شفافیت و رعایت قوانین، باید سازوکاری عادلانه پیش‌بینی شود تا افراد واجد شرایط نیز بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

عضو شورای اسلامی شهر در پایان خاطرنشان کرد: توجه به مطالبات مردمی، افزایش رضایتمندی شهروندان و توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌های شهری باید در اولویت برنامه‌ها و تصمیمات مدیریت شهری قرار داشته باشد.