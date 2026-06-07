به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی عصر یک‌شنبه در چهارصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، از حضور گسترده و باشکوه مردم در برنامه‌های این مناسبت مذهبی قدردانی کرد و اظهار داشت: مشارکت گسترده مردم در آیین‌های عید غدیر بار دیگر عشق و ارادت آنان به اهل‌بیت(ع) و به ویژه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه واقعه غدیر از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام است، افزود: حضور پرشور مردم در برنامه‌های این عید بزرگ نشان‌دهنده جایگاه رفیع فرهنگ ولایت در میان مردم و پایبندی آنان به آموزه‌های دینی است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با اشاره به محورهای جلسه علنی شورا گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های شورای اسلامی شهر، پیگیری مشکلات و مطالبات شهروندان است و در همین راستا، مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان برای پاسخگویی به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده در حوزه آب در این جلسه حضور یافته‌اند.

ایزدی تصریح کرد: انتظار می‌رود با بررسی کارشناسی مسائل و ارائه راهکارهای فنی، بخشی از نگرانی‌های شهروندان و فعالان اقتصادی در این حوزه برطرف شود و روند ارائه خدمات نیز تسهیل گردد.

وی با اشاره به مطالبات فعالان حوزه تولید و صنایع حوضچه‌ای افزود: تأمین آب مورد نیاز این بخش و تعیین تکلیف برخی مجوزها و پروانه‌های فعالیت از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه و همکاری دستگاه‌های متولی است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت‌های تولیدی مرتبط با این حوزه علاوه بر کمک به حفظ و نگهداری فضای سبز شهری، می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت درآمدهای پایدار نیز مؤثر باشد.

ایزدی در پایان بر تداوم پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان تأکید کرد و گفت: شورای اسلامی شهرکرد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، پیگیری مطالبات مردمی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان را جدیت دنبال خواهد کرد.