احیای تجهیز کلیدی دریایی در میدان مشترک فروزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد ضمیری رئیس عملیات تولید منطقه خارک گفت: برای پشتیبانی از فعالیتهای دریایی و افزایش آمادگی عملیاتی میدان مشترک نفتی فروزان، عملیات بازیابی، تعمیر و راهاندازی دوباره بویه مهار کشتیها توسط تیم غواصی شرکت نفت فلات قاره ایران با موفقیت انجام شد.
ضمیری افزود: این بویه که بهعنوان یکی از تجهیزات مهم لنگرگاهی برای پهلودهی و مهار شناورها استفاده میشود، به دلیل آسیبدیدگی و پارگی زنجیر مهار متصل به لنگر کف دریا، برای مدتی از سرویس خارج شده است و بهصورت شناور در سطح آب باقی مانده بود.
وی اظهار کرد: با توجه به نیاز عملیاتی میدان نفتی فروزان و درخواستهای مطرح شده برای بازگرداندن این تجهیز به چرخه بهرهبرداری، پس از انجام بازدیدها، بررسیهای فنی و برنامهریزیهای لازم، عملیات اجرایی از ششم خرداد آغاز و هشتم خرداد ۱۴۰۵ با موفقیت پایان یافت.
رئیس عملیات تولید منطقه عملیاتی خارک ادامه داد: این عملیات با هماهنگی واحدهای مرتبط و با بهرهگیری از شناور Ocean۸ برای استفاده از جرثقیل شناور؛ همچنین شناور غواصی Shantia انجام شد.
ضمیری تأکید کرد: برنامهریزی و انجام تعمیرات و راهاندازی دوباره دو بویه شناور مهار کشتیها در میدان نفتی ابوذر نیز در حال اقدام است و بهزودی ازسوی نیروهای توانمند منطقه عملیاتی خارک اجرایی خواهد شد.
نقش کلیدی تیم غواصی در اجرای عملیات
امید قابضی، رئیس واحد غواصی منطقه خارک نیز گفت: در این پروژه، تیم غواصی، مسئولیت اجرای همه فعالیتهای زیرسطحی و بخش عمده عملیات فنی روی آب را به عهده داشت. بازیابی و جابجایی بویه، انجام تعمیرات مورد نیاز، عملیات جوشکاری، نصب آند حفاظتی، تعویض و نصب متعلقات اتصال شامل شگلها و آمادهسازی نهایی تجهیز برای بازگشت به سرویس، از جمله اقدامهای انجام شده در این عملیات مهم بود. بخشی از تجهیزات و متعلقات مورد نیاز نیز از امکانات موجود واحد غواصی منطقه تأمین و استفاده شد.
در پایان این عملیات، بویه مهار پس از انجام تعمیرات، نصب متعلقات جدید و انجام آزمونهای عملیاتی لازم، با موفقیت در موقعیت طراحی شده مستقر و آماده بهرهبرداری دوباره با شناورهای عملیاتی منطقه در میدان نفتی فروزان شد.
اجرای موفق این پروژه ضمن رفع یکی از نیازهای عملیاتی میدان نفتی مشترک فروزان، سبب افزایش آمادگی عملیاتی منطقه، بهبود شرایط پهلودهی و مهار شناورها و جلوگیری از هزینههای ناشی از جایگزینی یا تداوم خروج تجهیز از سرویس شد.
این دستاورد حاصل برنامهریزی دقیق، تجربه عملیاتی، توان فنی و تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص واحد غواصی منطقه عملیاتی خارک با همکاری واحدهای پشتیبان و عملیاتی است و نمونهای موفق از بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران در اجرای پروژههای تخصصی دریایی به شمار میرود.
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