ولایت فقیه ریشه در ۱۳۵۰ سال پیش و در معرفت ایرانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در جمع مردم حاضر در میدان ابوذر، با موضوع «ولایت فقیه و معرفت تاریخی ملت ایران» به سخنرانی پرداخت. وی در این تجمع که با حضور گسترده مردم برگزار شد، به تبیین ریشه‌های تاریخی ولایت فقیه، ضرورت انتقام خون شهدای ولایت و شایستگی مردم ایران برای عصر ظهور پرداخت.

پناهیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به نیمه خرداد، اظهار داشت: «امروز روز ولایت فقیه است؛ روزی که ولی فقیه کبیر ما امام خمینی رحمت‌الله‌علیه رحلت فرمودند، روزی که فقیه شهید ما به ولایت رسید و امروز که هنوز ما عزادار و سوگوار این ولی فقیه شهیدمان هستیم و بیعت مجدد داریم با امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی.»

وی افزود: «دل‌های همه مردم ما آشوب است و ما آرام و قرار نداریم تا انتقام خون امام شهیدمان را بگیریم. اما چرا ولایت فقیه برای ما اینقدر محترم است؟»

استاد پناهیان با استناد به تاریخ، گفت: «سابقه تاریخی ولایت فقیه در ایران به حدود ۱۳۵۰ سال پیش برمی‌گردد. وقتی مردم کاشان خدمت امام باقر علیه‌السلام رسیدند و تقاضا کردند فرزندی فقیه به ایران بفرستد تا از ایشان نیابت کند و سرپرستی دینی آنها را به عهده بگیرد، امام باقر علیه‌السلام فرزند عالم خود علی بن محمد باقر علیهماالسلام را اعزام فرمودند. ایرانی‌ها معرفتشان به امامت و ولایت را ۱۳۵۰ سال پیش به اثبات رساندند.»

وی ادامه داد: «ما ایرانی‌ها ولایت‌شناس و قدردان ولایتیم. قبل از امام باقر علیه‌السلام برای شهادت امام حسین علیه‌السلام دو گروه قیام کردند: یکی از قزوین و یکی از زابل. ما ایرانی‌ها ولی شناسیم.»

پناهیان با اشاره به مطالبه مردمی انتقام، تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم به امام زمان ارواحنا له الفداء بگوییم آقا بیا، ما می‌توانیم امنیت شما را تأمین کنیم، باید اول امنیت ولی فقیه را تأمین کنیم.»

وی با استناد به آیه قرآن افزود: «امام سید مجتبی عزیز در اولین بیانیه‌شان فرمودند برای هر شهید یک پرونده باز می‌کنیم و این سخن بسیار مهمی بود در واقع ما حیات و امنیت نخواهیم داشت اگر انتقام نگیریم. قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» (بقره/۱۷۹). ما برای ادامه حیات خود حتماً انتقام خون امام شهیدمان را خواهیم گرفت و امنیت برای استکبار و صهیونیسم در منطقه باقی نخواهیم گذاشت.»

شایستگی ایرانی‌ها در برابر غدیر و ولایت

استاد حوزه با مقایسه مردم ایران با دیگر جوامع، گفت: «مردم ایران شایسته‌ترین مردم برای جشن گرفتن غدیرند، چون به درخواست و شایستگی خودشان سراغ نایب امام رفتند؛ نه مثل مردم مدینه و کوفه. ما اگر ولی فقیه داریم، بر اساس معرفت و درخواست خودمان به استقبال آن رفته‌ایم.»

وی با اشاره به سند تاریخی قالی‌شویان کاشان در مشهد اردهال، افزود: «مردم ایران از شهید و از نایب امام نمی‌گذرند. این سند تاریخی ماست. ما مردم بی‌ریشه و بی‌وفایی نیستیم. همین معرفت ما را به میدان آورده و در میدان نگه داشته است.»

پناهیان با تمجید از مردم در حمایت از لبنان و شهید سید حسن نصرالله، خاطرنشان کرد: «ما لبنانی‌ها را پیشتاز در ولایت‌مداری می‌دانیم. شهید نصرالله از بسیاری مسئولان ایرانی ولایت‌مدارتر بود.»

وی با بیان خاطره‌ای از شهید نصرالله گفت: «ایشان فرمودند ما در برابر ولایت فقیه آقای خودمان هستیم. ولایت فقیه مردم را به سروری و امامت می‌رساند؛ «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ». امروز مردم ایران ثابت کردند ولایت فقیه آن‌ها را به مقام خلافت اللهی و مسئولیت پذیری رسانده است.»

استاد پناهیان با اشاره به وضعیت استیصال دشمن، گفت: «ما قطعاً پیروز خواهیم شد. شما جهان را از شر استکبار و صهیونیسم نجات خواهید داد. ما هیمنه آمریکا را در جهان نابود خواهیم کرد و ریشه صهیونیسم بین‌الملل را خواهیم خشکاند.»