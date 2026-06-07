به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز یکشنبه در نشست بررسی تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای صیادی و اتخاذ تدابیر مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: طی سه ماه نخست امسال جلسات متعددی با هدف پیشگیری و مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته سوخت در دادستانی مرکز استان برگزار شده و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی افزود: قاچاق سوخت مصداق بارز تضییع حق‌الناس است و نباید در برابر آن هیچ‌گونه سهل‌انگاری یا بی‌تفاوتی از سوی مسئولان دیده شود.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: مقابله با این پدیده نیازمند اراده‌ای جمعی برای تشدید برخوردها و اعمال مجازات‌های بازدارنده است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت نظارت‌های تخصصی گفت: ارائه سوخت یارانه‌ای به شناورهای صیادی باید بر اساس داده‌های واقعی، دقیق و به‌صورت هدفمند انجام شود تا از انحراف آن به سمت قاچاق جلوگیری شود.

خلفیان با انتقاد از عدم حساسیت کافی برخی دستگاه‌ها نسبت به دغدغه‌های مردم در حوزه قاچاق سازمان‌یافته سوخت بیان کرد: اصلاح فرآیند تخصیص سوخت و استفاده از ابزارهای هوشمند از جمله راهکارهای اساسی در این حوزه است.

وی افزود: تجهیز تمامی شناورهای صیادی به سامانه‌های ردیابی و سیستم‌های کنترل هوشمند می‌تواند تا حد زیادی از وقوع قاچاق جلوگیری کند.

دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: اداره کل شیلات استان موظف است با ساماندهی دقیق شناورهای صیادی و اعمال نظارت‌های مستمر بر روند تخصیص سوخت یارانه‌ای، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند.