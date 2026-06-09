حجم دریاچه ارومیه ۱۸ برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه از افزایش حجم آب دریاچه ارومیه به میزان ۴.۲۸ میلیارد مترمکعب خبر داد و گفت: حجم آب این دریاچه در آبانماه سال گذشته تنها ۲۴۰ میلیون مترمکعب و وسعت آن نیز ۴۵۶ کیلومتر مربع بود که مقایسه این آمارها نشاندهنده بهبود قابل توجه وضعیت دریاچه است.
وی ادامه داد: تراز کنونی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۱۳ متر از سطح آبهای آزاد برآورد شده است؛ هرچند تا رسیدن به تراز اکولوژیک (۱۲۷۴.۱۰ متر) و وسعت چهار هزار و ۶۳۵ کیلومتری، همچنان فاصله وجود دارد ولی وضعیت دریاچه ارومیه بسیار امید بخش است.
جباری در خصوص سوابق آماری این زیستبوم اظهار کرد: بیشترین تراز ثبتشده برای این دریاچه در خردادماه سال ۱۳۷۴ با تراز ۱۲۷۸.۴۰ متر، وسعت ۶ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع و حجم ۳۶ میلیارد متر مکعب بوده است. این در حالی است که حداقل تراز دریاچه نیز در آبانماه سال ۱۴۰۴ با ۱۲۶۹.۴۴ متر از سطح آبهای آزاد و وسعت ۴۵۶ کیلومتر مربع و حجم آب ۲۴۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.
آبگیری کامل تالابهای آذربایجان غربی
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بهبود وضعیت تالابهای استان گفت: در سال جاری بیشتر تالابهای اقماری بهطور کامل آبگیری شدهاند و تالابهای دائمی نیز از شرایط مطلوبی برخور دارند.
جباری افزود: با توجه به وجود منابع آبی در بالادست، میزان خشکی در تالابهای دائمی به حداقل رسیده است و تنها برخی تالابهای فصلی مطابق با ماهیت طبیعی خود در بخشی از سال دچار کاهش سطح آب میشوند.
وی با تأکید بر اهمیت نگهداری از مسیرهای انتقال آب اظهار کرد: سالانه بین پنج تا ۱۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالابها نیازمند لایروبی است که در سال جاری، بیش از ۳۰ کیلومتر از این مسیرها لایروبی شده است؛ این اقدام نقش مؤثری در تأمین حقابه زیستمحیطی و بهبود وضعیت آبی تالابها ایفا کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تداوم لایروبی انهار، مدیریت بهینه منابع آب و تأمین حقابه تالابها از اولویتهای اصلی این ادارهکل برای حفاظت از اکوسیستمهای ارزشمند استان به شمار میرود.
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