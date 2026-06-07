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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

کسب ۵ مدال برای شاگردان درستکار در رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی

کسب ۵ مدال برای شاگردان درستکار در رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی

تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیش‌بای از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد.

وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ شمس تاییر از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی فینال شد. یوسفی در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر اسماعیل خانیف از روسیه را شکست داد و به مدال نقره بسنده کرد.

برای تیم ایران رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره، اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم صاحب نشان برنز شدند.

کد مطلب 6852916
سیده فرزانه شریفی

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