مطالعه ۴۵ سایت در استان های مجاور ارومیه/لزوم کنترل طوفان های نمک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی یکشنبه در نشست بررسی استقرار کشاورزی پایدار برای احیای دریاچه ارومیه در مجتمع شهید کسائی تبریز گفت: حفظ تالاب ها علاوه بر کاربرد زیست محیطی، حفظ امنیت مرزی، امنیت اجتماعی و امنیت شغلی ساکنان محلی را نیز به دنبال دارد و بر همین اساس مطالعاتی بر روی ۴۵ سایت و تالاب در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجراست.

وی با مثبت ارزیابی کردن بستر های ایجاد شده برای افزایش همکاری مسئولان و مردم و به ویژه مشارکت جوامع محلی برای احیای این دریاچه، بر لزوم اختصاص درست سهم آب تالاب ها و بخش کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تاکید و تصریح کرد: توزیع آب عادلانه ضمن مدیریت درست در حوزه های آبریز برای احیای دریاچه ضروری است و دریاچه ارومیه به علت اهمیت زیست محیطی به عنوان یک تالاب بزرگ باید سهم آب خود را از نزولات جوی از سدهای آبی بگیرد.

این مقام مسئول عدم توجه به موضوع اقتصادی آب و اولویت های تخصیص، توسعه ناپایدار در حوضه آبریز تالاب ها، محدودیت شدید منابع آبی، تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه آبریز و تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی و بالارفتن میزان رسوبات آب های سطحی را از مهمترین عوامل موثر در مشکل کنونی تالاب های کشور مخصوصاً دریاچه ارومیه دانست و افزود: بحران این دریاچه و ریزگردهای ناشی از آن یکی از مشکلات و موضوع های اساسی کشور به شمار می رود که زندگی انسانی را تهدید می کند.

سلیمانی با اشاره به ضرورت اجرای همزمان طرح های پیشنهادی برای احیای دریاچه ارومیه گفت: موفقیت طرح های مانند استقرار برنامه کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM در آذربایجان شرقی، وابسته به اجرای همزمان سایر طرح هاست و این طرح زمانی موفق می شود که سایر پروژه های احیای دریاچه ارومیه نظیر مدیریت منابع آب به ویژه چاه های کشاورزی و حمایت از تغییر الگوی کشت و معیشت مردم نیز به طور هم زمان اجرایی شوند.

احیا و قرق ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های خشک دریاچه ارومیه و کنترل طوفان های نمکی ضروری است

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز یکشنبه در دومین بازدید از طرح توسعه گززارها و اصلاح و احیای مراتع حاشیه دریاچه ارومیه در عجب شیر، با تاکید بر لزوم کنترل و کاهش اثرات خشکی دریاچه ارومیه اظهار داشت: در ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های خشک دریاچه ارومیه و حاشیه آن باید عملیات احیاء و قرق اجرا شود که برای این طرح برنامه ای ۱۰ ساله در نظر گرفته شده و علاوه بر آن در ۲۰۰ هزار هکتار دیگر از این اراضی نیز مدیریت چرا و سایر اقدامات حفاظتی اجرا می شود.

خداکرم جلالی از اجرای این طرح در دو هزار هکتار از اراضی دریاچه خبر داد و افزود: از حدود دو ماه پیش ایجاد پوشش گیاهی، بذرکاری، نهال کاری، پتینگ(چاله) و کنترل روان آب در این اراضی آغاز و در حدود هفت هزار هکتار مدیریت چرا و قرق انجام شده و این میزان باید توسعه یابد و معتقدیم کانون ریزگردهای دریاچه ارومیه در دو برنامه پنج ساله قابل حذف است که با تامین سریع تر اعتبارات می توان زمان اجرای این عملیات را کاهش داد.

وی از پیشگیری از طوفان های نمکی، گرد و غبار و فرسایش خاک به عنوان یکی از ۱۹ طرح احیای دریاچه ارومیه نام برد و گفت: فرسایش خاک و ایجاد طوفان و گرد و غبار نمکی مشکلات زیادی در حاشیه این دریاچه برای ساکنان منطقه ایجاد می کند که در صورت عدم کنترل و جلوگیری از این پدیده در آینده منطقه وسیعی تحت تاثیر قرار می گیرد که بر همین اساس حوزه کاری منابع طبیعی در حاشیه دریاچه ارومیه، کنترل طوفان ها و گرد و غبار نمکی است و برای کاهش و کنترل مشکلات اکوسیستم منطقه و هم چنین کنترل بیابان زایی، اقدام به نهال و بوته کاری در این منطقه شده و روان آب ها و چرای دام ساماندهی می شود.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به امکان ایجاد شرایط مطلوب زندگی در این منطقه در صورت بارش نزولات جوی و تداوم اقدامات انجام شده، همکاری، مشارکت و مشاوره با ساکنان بومی را در موفقیت اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه بسیار مهم ارزیابی و تاکید کرد: ستاد احیای دریاچه ارومیه امسال ۳۰۰ میلیارد ریال برای مقابله با بروز ریزگردها در این دریاچه به سازمان جنگل ها اختصاص داده که از این میزان، ۵۰ درصد تخصیص یافته ولی اعتباری در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.