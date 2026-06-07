به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ با صدور پیامی با تبریک عید سعید غدیر خم از حضور پرشور مردم خوزستان در آیین‌ها و جشن‌های غدیری قدردانی کرد و اظهار کرد: مشارکت گسترده مردم در برگزاری باشکوه این مراسم‌ها به ویژه طرح اطعام علوی، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و ارادت مردم به اهل بیت ع است.

در این پیام آمده است: هماهنگی و همدلی میان برگزارکنندگان مراسم‌های غدیر در شهرستان‌های مختلف استان، الگویی موفق از کار جمعی برای ترویج فرهنگ غدیر به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با قدردانی از هیئات مذهبی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی در برگزاری این مراسم‌ اعلام کرد: دست اندرکاران طرح اطعام علوی با طبخ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرس غذای متبرک به نام مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام جلوه‌ای از مواسات و همدلی را در سطح استان رقم زدند.

وی در این پیام عنوان کرد: این اقدام خداپسندانه بی شک به عنوان یکی از ماندگارترین جلوه‌های عید غدیر امسال در ذهن مردم خوزستان باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام و المسلمین اخوان صباغ همچنین با اشاره به برگزاری تجمع محوری اهواز و جشن بزرگ ایران سرود ۵ اظهار کرد: این رویدادها جلوه‌ای از هنر، همدلی و شعور دینی مردم خوزستان بود و نشان داد ظرفیت‌های فرهنگی استان برای برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی در تراز انقلاب اسلامی فراهم است.

وی در پیام خود اعلام کرد: مردم خوزستان عید غدیر امسال را به عید بیعت با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تبدیل کردند و این حضور گسترده پیام روشنی از پایبندی مردم به مسیر ولایت و رهبری بود.