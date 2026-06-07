به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس سلطانپور روز یکشنبه در جلسه تعیین محل تخلیه نخالههای ساختمانی شهرستان عجبشیر اظهار کرد: با توجه به معضل زیستمحیطی ناشی از رهاسازی نخالههای ساختمانی در نقاط مختلف شهر، پس از بررسیهای کارشناسی و طرح دیدگاههای اعضای جلسه، سایت دفن زباله «رحمانلو» بهعنوان محل مجاز تخلیه این پسماندها تعیین و به تصویب رسید.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ سیما و منظر شهری و صیانت از محیطزیست افزود: از این پس تخلیه نخالههای ساختمانی در هر نقطهای غیر از محل تعیینشده ممنوع است و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد قانونی و اعمال جریمه خواهد شد.
فرماندار عجبشیر از شهروندان خواست با رعایت قوانین و انتقال نخالههای ساختمانی به محل مصوب، در حفظ زیبایی منظر شهری، پاکیزگی محیط و ارتقای کیفیت زندگی مشارکت کنند.
سلطانپور همچنین بر لزوم نظارت مستمر دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: خودروها و ماشینآلاتی که در حاشیه راهها، ورودی شهر، اراضی کشاورزی و سایر نقاط غیرمجاز اقدام به تخلیه نخاله میکنند، باید شناسایی شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود و برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
وی اطلاعرسانی گسترده درباره این مصوبه و همکاری شهروندان را لازمه ساماندهی وضعیت نخالههای ساختمانی در سطح شهرستان دانست.
بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز هفته محیطزیست، رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان با فرماندار عجبشیر دیدار کردند. در این نشست موضوعاتی از جمله وضعیت آلایندههای زیستمحیطی، پایش صنایع، مدیریت پسماند، حفاظت از گونههای جانوری و گیاهی و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی در حوزه محیطزیست مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار عجبشیر در این دیدار با تأکید بر اهمیت حفظ محیطزیست و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، خواستار پایش منظم حوزه استحفاظی و افزایش نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی شد.
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