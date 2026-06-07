مبارزه بیولوژیک با آفات در ۵ هزار و ۹۶۰ هکتار از اراضی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی، در بازدید از مزارع نخود، در خصوص مبارزه بیولوژیک با آفات، اظهار داشت: یکی از وظایف و مأموریتهای جهاد کشاورزی، توسعه و جایگزینی روشهای مبارزه بیولوژیک به جای مبارزههای شیمیایی است.
هدف مبارزه بیولوژیک؛ حفظ سلامت مواد غذایی و صیانت از زیستبومها
وی هدف از مبارزه بیولوژیک را حفظ سلامت مواد غذایی و صیانت از زیستبومها عنوان کرد و افزود: در همین راستا، امروز عملیات رهاسازی زنبور براکون برای مقابله با آفت کرم پیلهخوار نخود انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: علاوه بر مزارع نخود، محصولات و بخشهایی همچون گوجهفرنگی، گلخانهها و باغهای انار نیز در تعهدات اجرایی ما قرار دارند.
سهم ۱۳.۵ درصدی لرستان از مبارزه بیولوژیک کشور
صیادی تصریح کرد: ۱۳.۵ درصد از سطوح مبارزه بیولوژیک کشور به استان لرستان اختصاص دارد که نشاندهنده جایگاه ویژه استان در این حوزه است.
رشد قابل توجه مبارزه بیولوژیک با استقبال کشاورزان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تعهد استان لرستان در حوزه مبارزه بیولوژیک ۴ هزار و ۴۱۰ هکتار است، خاطرنشان کرد: با همکاری و استقبال بسیار خوب کشاورزان، تاکنون این نوع مبارزه در سطح ۵ هزار و ۹۶۰ هکتار از اراضی استان اجرا شده که نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
گامی مؤثر در راستای کشاورزی پایدار و سلامت جامعه
صیادی در پایان تأکید کرد: توسعه روشهای بیولوژیک کنترل آفات، گامی اساسی در جهت تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست و تأمین غذای سالم برای جامعه محسوب میشود و سازمان جهاد کشاورزی لرستان با جدیت به دنبال گسترش این رویکرد در تمامی محصولات کشاورزی استان است.
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