برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی و مستندسازی در حوزه هنری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان شامگاه یکشنبه از برگزاری کارگاه یکروزه عکاسی و مستندسازی خبر داد و به رسانهها گفت: این کارگاه با حضور عبدالحسین بدرلو، مستندساز و عکاس برجسته کشور و رئیس مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند برگزار میشود و شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است.
فرصتی برای بهرهمندی از تجربیات استاد برجسته کشوری
بیرانوند افزود: این برنامه فرصت مناسبی برای هنرجویان، عکاسان و مستندسازان است تا از تجربهها و دیدگاههای تخصصی این هنرمند بهرهمند شوند و با شیوههای حرفهای تولید آثار مستند و عکاسی آشنا شوند.
نقد آثار و آموزشهای تخصصی در کنار نمایش
وی بیان کرد: در این کارگاه علاوه بر نمایش آثار، نشست نقد و بررسی و آموزشهای تخصصی نیز برگزار خواهد شد تا فعالان این حوزه آمادگی بیشتری برای ثبت و تولید آثار هنری متناسب با رویدادها و مسائل روز پیدا کنند.
جزئیات برگزاری؛ دوشنبه ۱۸ خرداد، ساعت ۱۰ در حوزه هنری
کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان گفت: این کارگاه فردا دوشنبه ۱۸ خرداد از ساعت ۱۰ در حوزه هنری استان لرستان برگزار خواهد شد. علاقهمندان به عکاسی و مستندسازی میتوانند بدون نیاز به ثبتنام قبلی در این رویداد هنری شرکت کنند.
گامی در جهت ارتقای سطح کیفی هنرهای تصویری استان
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین کارگاههایی با حضور اساتید مطرح کشوری، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت هنرمندان استان و تولید آثار فاخر و حرفهای در حوزه عکاسی و مستندسازی خواهد بود.
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