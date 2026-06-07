برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی و مستندسازی در حوزه هنری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان شامگاه یکشنبه از برگزاری کارگاه یک‌روزه عکاسی و مستندسازی خبر داد و به رسانه‌ها گفت: این کارگاه با حضور عبدالحسین بدرلو، مستندساز و عکاس برجسته کشور و رئیس مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است.

فرصتی برای بهره‌مندی از تجربیات استاد برجسته کشوری

بیرانوند افزود: این برنامه فرصت مناسبی برای هنرجویان، عکاسان و مستندسازان است تا از تجربه‌ها و دیدگاه‌های تخصصی این هنرمند بهره‌مند شوند و با شیوه‌های حرفه‌ای تولید آثار مستند و عکاسی آشنا شوند.

نقد آثار و آموزش‌های تخصصی در کنار نمایش

وی بیان کرد: در این کارگاه علاوه بر نمایش آثار، نشست نقد و بررسی و آموزش‌های تخصصی نیز برگزار خواهد شد تا فعالان این حوزه آمادگی بیشتری برای ثبت و تولید آثار هنری متناسب با رویدادها و مسائل روز پیدا کنند.

جزئیات برگزاری؛ دوشنبه ۱۸ خرداد، ساعت ۱۰ در حوزه هنری

کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان گفت: این کارگاه فردا دوشنبه ۱۸ خرداد از ساعت ۱۰ در حوزه هنری استان لرستان برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به عکاسی و مستندسازی می‌توانند بدون نیاز به ثبت‌نام قبلی در این رویداد هنری شرکت کنند.

گامی در جهت ارتقای سطح کیفی هنرهای تصویری استان

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین کارگاه‌هایی با حضور اساتید مطرح کشوری، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت هنرمندان استان و تولید آثار فاخر و حرفه‌ای در حوزه عکاسی و مستندسازی خواهد بود.