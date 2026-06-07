به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه یکشنبه در نشست پایش و ارزیابی شاخصهای سلامت شهرستانهای آمل، نور، محمودآباد، بابلسر و فریدونکنار اظهار داشت: شاخصهای سلامت تنها ابزار ارزیابی عملکرد نیستند، بلکه مبنای تصمیمگیری، برنامهریزی و سیاستگذاری در نظام سلامت محسوب میشوند و باید به اقدامات مؤثر و قابل اندازهگیری منجر شوند.
وی با اشاره به اهمیت عدالت در سلامت افزود: با توجه به پراکندگی جمعیت و تفاوتهای جغرافیایی مناطق تحت پوشش، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت باید به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود و تمامی ظرفیتهای شبکه بهداشت و درمان در مسیر کاهش نابرابریهای سلامت به کار گرفته شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تقویت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را از مهمترین الزامات ارتقای کارآمدی نظام سلامت برشمرد و خاطرنشان کرد: پزشک خانواده و نظام ارجاع، نقش کلیدی در مدیریت صحیح خدمات سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت دارند و اجرای اثربخش این برنامهها باید با جدیت دنبال شود.
رضایی همچنین با اشاره به اهمیت شاخصهای سلامت دهان و دندان، بر لزوم بهبود شاخص DMFT، افزایش پوشش وارنیش فلوراید و فیشورسیلانت در گروههای هدف تأکید کرد و خواستار تقویت برنامههای پیشگیرانه در این حوزه شد.
رئیس دانشگاه در ادامه، توسعه برنامههای غربالگری را از اولویتهای مهم حوزه بهداشت عنوان کرد و گفت: افزایش پوشش غربالگری سرطانهای شایع، بیماری دیابت و اجرای برنامههای پیشگیری و مداخله در رفتارهای مرتبط با خودکشی، از جمله اقداماتی است که میتواند در ارتقای شاخصهای سلامت و کاهش بار بیماریها نقش مؤثری ایفا کند.
رضایی با اشاره به اهمیت تحولات جمعیتی در آینده نظام سلامت افزود: کاهش نرخ باروری و روند نزولی رشد طبیعی جمعیت در برخی مناطق استان، ضرورت توجه بیشتر به سیاستهای جوانی جمعیت، حمایت از فرزندآوری و توسعه خدمات درمان ناباروری را دوچندان کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت، ارتقای پوشش برنامههای بهداشتی، کنترل عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر، حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت، تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای درمانی از مهمترین محورهای مورد توجه در برنامههای ارتقای شاخصهای سلامت استان است.
رضایی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف نظام سلامت مستلزم پایش مستمر عملکرد، پاسخگویی مدیریتی، بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و اجرای دقیق برنامههای اصلاحی است و انتظار میرود نتایج اقدامات انجامشده در بازههای زمانی مشخص، در شاخصهای سلامت و رضایتمندی مردم قابل مشاهده باشد.
در پایان این نشست، برای هر یک از حوزههای مورد بررسی، برنامههای عملیاتی، اهداف قابل سنجش و زمانبندی مشخص جهت ارتقای شاخصها و بهبود کیفیت خدمات سلامت در شهرستانهای تحت پوشش تعیین شد.
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